Frühling bringt Reben zum Weinen

Das Weinen der Reben ist durchaus keine trostlose Angelegenheit, sondern signalisiert den Start in eine neue Vegetationszeit. Das Phänomen zeigt an, dass nun wieder das Leben im Rebstock beginnt und dieser Saft aus dem Boden über die Wurzeln nach oben leitet. An den Schnittstellen tritt Flüssigkeit aus, welche Tropfen bildet. In der Fachwelt spricht man bei dieser Flüssigkeitsausscheidung von einer sogenannten Guttation, welche auf einen Wurzeldruck zurückzuführen ist. Oder wie Autor Albert Bärtsch festhielt: «Die Reben rinnen, um das Leben zu gewinnen.»

Bis zu 3 Liter Saft

Gemäss der Fachliteratur erfolgt dieser Druckaufbau, wenn der Stoffwechsel einsetzt, aber aufgrund der fehlenden Blätter noch keine Wasserverdunstung möglich ist. In den Wurzelgefässen kann sich ein Überdruck von über 2,5 Bar aufbauen. Der austretende Pflanzensaft besteht zu 95 bis 98 Prozent aus Wasser. Ein Rebstock kann dabei zwischen 0,5 und 3 Liter Pflanzensaft ausscheiden. Wenige Tage nach dem Beginn des Weinens setzt die Entwicklung der Knospen ein, und später bildet die Rebe ihre ersten kleinen Triebe daraus. Dabei sind in jeder Knospe – genannt Auge – die ersten acht Blätter samt Blütenstand bereits im vergangenen Frühsommer gebildet worden. (rmü)