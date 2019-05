Fünf Einwände zur Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung in Zell wird derzeit überarbeitet. Sie ist im Prinzip die Verfassung der Gemeinde und regelt unter anderem die Finanzkompetenzen des Gemeinderats. Wie in allen Zürcher Gemeinden muss das Dokument an das neue Gemeindegesetz angepasst werden.

Der Zeller Gemeinderat hat die neue Gemeindeordnung Ende vergangenes Jahr öffentlich vorgelegt. Bis Ende April konnten sich alle Interessierten dazu äussern. Vier Zeller Ortsparteien haben diese Gelegenheit genutzt, wie Gemeindeschreiber Erkan Metschli-Roth auf Anfrage bekannt gibt. FDP, SVP, EVP und die SP hätten Stellungnahmen eingereicht. Hinzu komme ein Einwand einer Privatperson.

Strittige Punkte

Grossmehrheitlich werde die Totalrevision der Gemeindeordnung in eine neue, schlankere Version begrüsst, sagt Metschli-Roth. Zum weiteren Inhalt der Stellungnahmen sagt er: Das Augenmerk liege einerseits auf den Finanzkompetenzen. Andererseits gehe es darin um die Beibehaltung der vorberatenden Gemeindeversammlungen.

Denn in der aktuellen Version des Gemeinderats ist vorgesehen, dass künftig keine vorberatenden Gemeindeversammlungen vor Urnenabstimmungen mehr durchgeführt werden müssten. Der Gemeinderat werde bei «wichtigen Geschäften» aber eine Informationsversammlung einberufen. Neu soll der Gemeinderat zudem über einmalige Ausgaben von 300000 Franken jährlich verfügen können. Für einen bestimmten Zweck darf der Betrag 100000 Franken nicht übersteigen. Bis anhin hatte das Gremium Kompetenzen für insgesamt 200 000 Franken jährlich. Auch soll er künftig Ausgaben von 200000 Franken selber budgetieren können statt wie bisher 100000 Franken. Unverändert bleibt, dass die Stimmbürger an der Budgetdebatte auf Einfluss nehmen können.

Mitte Mai werde eine Arbeitsgruppe die Stellungnahmen zur Gemeindeordnung auswerten, sagt Erkan Metschli-Roth weiter. Mitte Juni werde der Gemeinderat diese dann «abschliessend würdigen». Anfang Juli will der Gemeinderat die Teilnehmenden der Vernehmlassung über die Ergebnisse orientieren. Anschliessend sei eine öffentliche Information vorgesehen. (roh)