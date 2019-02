Für den Bau der Alterswohnungen braucht es ein Ja zur AG 

Am 24. März stimmen die Brüttemer über einen weiteren Meilenstein in der Realisierung von Alterswohnungen mitten im Dorf ab. Es geht um die Gründung der gemeinnützigen Aktiengesellschaft Brüel AG.

Die Vorlage selbst ist sehr technisch. Sie umfasst einen sogenannten Ausgliederungserlass, eine Eigentümerstrategie sowie die Entwürfe der Statuten und des Baurechtsvertrags. In der Eigentümerstrategie macht der Gemeinderat der AG Auflagen, wie Gemeindepräsident Rudolf Bosshart auf Anfrage erklärt.

Es geht aber im Prinzip darum, die Alterswohnungen überhaupt bauen und betreiben zu können. Nehmen die Stimmbürger das Geschäft an der Urne an, kann die Baukommission das Projekt vorantreiben und das Baugesuch einreichen. Die gemeinnützige AG ist nötig, damit die Gelder der Köchli-Stiftung, mit denen ein Teil der Alterswohnungen finanziert wird, fliessen können.

Dies, weil die Stiftung der Gemeinde kein direktes Darlehen gewähren darf. Zweck der Stiftung ist es, betagten Einwohnern von Brütten das Wohnen im Alter zu ermöglichen, ohne die Gemeinde selber zu begünstigen. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat eine andere Rechtsform wählen müssen.

Die sechs Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen kommen inklusive Erschliessung auf 4,04 Millionen Franken zu stehen. Erstmals gibt der Gemeinderat auch die ungefähre Nettomiete der Wohnungen bekannt: Sie beträgt gut 2000 Franken.

Die Wohnfläche wird zwischen 72 und 79 Quadratmetern betragen. Der längliche Holzbau kommt neben das Gemeindehaus zu stehen. Bosshart rechnet damit, dass die Bauarbeiten Ende Jahr beginnen können und rund ein Jahr andauern werden.

Land im Baurecht

Finanziert wird das Projekt aus verschiedenen Quellen. Aus der Köchli-Stiftung stammen insgesamt 1,5 Millionen Franken. Weitere 900 000 Franken kommen aus einer privaten Schenkung. Als sogenannte Sacheinlage seitens der Gemeinde gilt ein Betrag von 420 000 Franken. Dieser setzt sich aus zwei bereits an Gemeindeversammlungen gesprochenen Beträgen für die Planung, also einen Architekturwettbewerb und Projektierungskredit, zusammen.

Im Weiteren gewährt die Gemeinde ein Darlehen von 1,25 Millionen Franken. Das Geld stammt aus dem Verkauf der gemeindeeigenen Liegenschaft Unterdorfstrasse 38, in der eine Kinderkrippe untergebracht war. Auch das Land gibt die Gemeinde im Baurecht an die AG ab, zu 25 000 Franken im Jahr.

Damit der Gemeinderat die Kontrolle über die AG behält, sitzen drei Gemeinderäte in deren Vewaltungsrat. Die AG strebt nicht nach Gewinn. In den Genuss der Wohnungen sollen in erster Linie Personen ab 65 kommen, die ihren Wohnsitz seit mindestens zehn Jahren in Brütten haben. Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission empfiehlt, dem Geschäft zuzustimmen.

(Der Landbote)