Für die Jungen – und für den Schweizer Käse

Der Alltagsstress, die Blockchain-Technologie, die Situa­tion der Rohingya in Burma, die Schweiz, die Flüchtlingskrise und das Tibet-Institut in Rikon: Dies sind einige der Themen, zu denen der Dalai Lama am Pressegespräch gestern Morgen im Hilton-Hotel am Flug­hafen Kloten befragt wird. Die anwesende Journalistenschar ist international, von Tibetswiss.ch bis CNN. Kein Problem für den wortgewandten Mann auf dem Podium. Er referiert gut gelaunt, streut da und dort ein Witzchen ein, über das er dann selbst kichert, und nimmt jede Frage als Steilpass für eine philosophische Exkursion.

Auf die Frage nach dem Stress in der modernen Welt antwortet er mit Erklärungen zum inneren Gleichgewicht. Er spricht über posi­tive und destruktive Emotionen und über die Verantwortung jedes Einzelnen, die einen zu pflegen und die anderen abzubauen.

Hilfe auf der Flucht, aber auch bei der Rückkehr

Seine Aussagen zur Flücht­lingskrise machen zurzeit in den sozia­len Medien die Runde: «Flüchtlinge sollten möglichst in ihrer Heimat bleiben», sagt der Dalai Lama. Dass er das anders meint, als es teilweise verstanden wird, zeigen seine weiteren Erklärungen: «Wenn es Menschen in ihrem Land schlecht geht, besteht­ die moralische Verpflichtung, ihnen zu helfen.» Der Bezug zum von China besetzten Tibet ist eindeutig, denn der Dalai Lama­ erklärt weiter: «Es besteht nicht nur die moralische Pflicht, Flüchtlinge aufzunehmen. Es be­steht­ auch die Pflicht, ihnen zu helfen, wieder in ihre Heimat zurück­kehren zu können.»

Nach dem Grund für seine Reise in die Schweiz gefragt, erklärt der Dalai Lama, er sei in erster Linie­ da, um die junge Generation der Tibeter an ihre Traditionen zu erinnern: «Schweizerdeutsch mag für die jungen Tibeter im Alltag wichtig sein, doch sie dürfen auch das Tibetische nicht vergessen.» Und dann gebe es da noch einen weiteren Grund für seine Besuche in die Schweiz: «Ich mag den Schweizer Käse.»

Auf jede Frage weiss der Dalai Lama eine Antwort. Nur bei der Blockchain-Technologie, da muss er passen. «Fragen Sie je­man­den, der davon eine Ahnung hat. Ich mag meinen Computer im Hirn viel mehr als den Com­puter auf dem Tisch.»

Trotz hohem Altermit grossem Reiseprogramm

Was auffällt: Im Vergleich zu früheren Besuchen in der Schweiz ist der Dalai Lama deutlich geal­tert. Beim Betreten des Podiums müssen zwei Helfer ihn stützen. Während der Fragestunde fragt er seine Entourage mehrmals nach Wörtern, deren Übersetzung ihm entfallen war.

Im Alter von 83 Jahren (oder 84, siehe «Aufgefallen» unten) absolviert er immer noch ein anspruchs­volles Programm. In den Tagen vor seinem 15. Besuch in der Schweiz reiste er beispielsweise durch Schweden, die Nie­der­lande und Deutschland. Wie lange der Dalai Lama einen solchen Terminkalender noch bewältigen kann, ist offen. (Der Landbote)