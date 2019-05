Ganz Attikon freut sich auf den Attikertag

Das schmucke Dörfchen Attikon liegt nördlich von Wiesendangen an der Hauptstrasse und der Bahnlinie von Winterthur nach Frauenfeld. Zurzeit zählt es rund 420 Einwohner, in den letzten Jahren ist es stark gewachsen. «Wir und die Attiker Jungmannschaft fördern den Zusammenhalt im Dorf und organisieren Anlässe, welche die Bevölkerung zusammenbringen», erläutert Christian Bissegger, Präsident der Attikervereinigung. So findet jeweils im Winter ein Fondueabend am Feuer statt, im Sommer wird ein Grillabend organisiert, im Herbst stehen ein Abstimmungsapéro und der traditionelle Räbeliechtliumzug auf dem Programm, und als Höhepunkt wird alle drei Jahre das beliebte Attikerfest ausgerichtet.

Auch in diesem Jahr scheuen die Verantwortlichen keinen Aufwand. Am 4. und 5. Mai werden eine Bar und eine Festwirtschaft betrieben. Es gibt Wurst mit Brot und Attiker Spargelrisotto mit verschiedenen Grilladen. Auf dem Festprogramm stehen ein Gottesdienst, der musikalisch vom Alphorn-Trio Schönbächler begleitet wird, eine Rundfahrt mit einem Oldtimer-Postauto und eine musikalische Nachmittagsunterhaltung.

Auch für die Kleinsten

Bei den kleinen Festgästen wird der Spielbus der Stadt Winterthur für gute Laune sorgen. Hier können sie sich mit einem Bastel- und Maltisch sowie verschiedenen Brettspielen vergnügen. «Wir wollen die Tradition des Attikertages aufrechterhalten. Hier lässt sich fein essen und trinken, die Bewohnerinnen und Bewohner können sich gegenseitig austauschen oder ein Wiedersehen feiern, die bestehenden Nachbarschaftskontakte pflegen oder neue knüpfen», betont Bissegger. Ehemalige, neu Zugezogene, Bekannte und Freunde aus den Nachbardörfern seien herzlich zum alle drei Jahre stattfindenden Dorffest eingeladen.

Attikon verfügt zwar über zwei Autobahnausfahrten, eine Bushaltestelle und einen Bahnhof, es gibt aber keine Beiz, wo sich die Bewohner treffen könnten. Umso mehr geniessen es die Attiker, am Attikertag auf Freunde und Bekannte zu stossen. «Wenn das so bleibt, dürfte es um den zukünftigen Zusammenhalt der Attiker nicht schlecht stehen», zeigt sich Bissegger zuversichtlich.

Die Attikervereinigung wurde 1942 gegründet und besteht heute aus dem sechsköpfigen Vorstand. Den Zusammenhalt im Dorf fördern und neu Zugezogene integrieren: So umreisst Bissegger die Ziele der Vereinigung. Zwar habe man sich auch schon Gedanken gemacht, ob es diese überhaupt noch brauche. «Wir finden heute ganz klar ja», so der

Präsident. Er schaut dabei optimistisch in die Zukunft. Attikon ist Teil der Gemeinde Wiesendangen. Die rund 6500 Einwohner schätzen die ruhige und sonnige Wohnlage, die guten Verkehrsverbindungen mit S-Bahn und Autobahnen und die gut ausgebaute Infrastruktur. «Vor den Toren der Stadt Winterthur möchten wir eine eigenständige Gemeinde bleiben, dafür sorgen unter anderem aktive Dorfvereine», heisst es auf der Gemeinde-Website.

Kreisel ersetzt Kreuzung

In Attikon steht zurzeit ein grösseres Bauprojekt an. Um einen Unfallschwerpunkt zu entschärfen und den Mehrverkehr der zukünftigen Deponie Ruchegg besser abwickeln zu können, soll die Kreuzung bei der Brücke in der Nähe des Bahnhofs Rickenbach-Attikon durch einen Kreisel ersetzt werden. Der Regierungsrat hat dafür Ausgaben von 3,26 Millionen Franken bewilligt. Gleichzeitig wird die bestehende Fusswegverbindung über die Hauptstrasse sicherer gemacht, indem die Strassenbeleuchtung angepasst wird. Die Gemeinde Wiesendangen wird sich mit 600000 Franken am Projekt beteiligen. Das kantonale Tiefbauamt geht davon aus, dass das Bauprojekt im August 2019 abgeschlossen ist. (Der Landbote)