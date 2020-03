Gassenschau weicht nach Olten aus

Die Macher von Karl’s kühne Gassenschau ziehen ihr Baugesuch für ein Engagement in Pfungen definitiv zurück, wie sie mitteilen. Sie reichten stattdessen für die Spielzeiten 2021 und 2022 ein Gesuch in Olten ein, wie das «Zofinger Tagblatt» berichtet. Die Theatermacher müssen damit das erste Mal auf einen Premierenstandort ausserhalb des Kantons Zürich ausweichen. Ein Rekurs ist der Grund, dass sich die Theatergruppe nun aus Pfungen zurückzieht. Man wolle sich auf das künstlerisches Projekt «und nicht auf Rechtsstreitigkeiten ohne Planungssicherheit» konzentrieren, teilt die Geschäftsleitung der Gassenschau mit.

An der Gemeinde Pfungen lag es nicht. Die Baubewilligung war Ende Januar mit dem Segen des Kantons erteilt worden. Maximal 300 Parkplätze waren vorgesehen. Zudem wäre die Gauklertruppe bereit gewesen, einen Erdwall mit aufgesetzter Lärmschutzwand zu errichten. Das hätten den Lärmpegel in den nächstgelegenen Wohnquartieren reduzieren sollen.

Mehr Lärm und Verkehr waren von Anfang an die Vorbehalte, welche Anwohner gegen das Theaterprojekt vorbrachten. Diese Befürchtungen dürften wohl jetzt auch zum Rekurs geführt haben, der aus Datenschutzgründen nicht öffentlich einsehbar ist.

Grosses Bedauern

Der Gemeinderat von Pfungen bedauert den Rückzug von Karl’s kühne Gassenschau «sehr», wie er schreibt. Man könne den Schritt aber nachvollziehen. Die Theatertruppe sei nach allen Seiten zum Gespräch bereit gewesen und habe Hand zu weitgehenden, mit hohem Investitionsaufwand verbundenen Lösungen geboten.

«Wir sind traurig und enttäuscht», sagt Stephan Keller, Verwaltungsratspräsident der Keller AG Ziegeleien, auf deren Aral die Gassenschau aufgetreten wäre. «Wir hatten Freude an diesem Theaterprojekt und waren mit Herzblut dahinter.» Er könne die Veranstalter angesichts des Risikos eines Rechtsstreites aber verstehen.

«Wir hätten im Rahmen des rechtskräftigen Baugesuches, alles darangesetzt um es der Gassenschau zu ermöglichen, auf dem Areal der ehemaligen Deponie aufzutreten», sagt auch Michael Bebi von der Eberhard Recycling AG. Am Abschluss der Deponie per Ende Jahr ändere sich dadurch aber nichts.

Auch bei der Standortförderung House of Winterthur bedauert man, dass sich die Gassenschau aus Pfungen zurückzieht. «Das ist schade für die ganze Region», sagt Lucius Graf, Leiter Wirtschaft. Zu den Aufführungen in Winterthur seien insgesamt mehrere 100 000 Gäste gekommen. «Das war gute Werbung und führte unter anderem zu mehr Übernachtungen.» Karl's Kühne Gassenschau sei in der ganzen Schweiz bekannt. «Die Aufführungen waren ein Leuchtturmprojekt für die Region.» House of Winterthur begleitete die Theatergruppe bei der Standortsuche. «Wir waren alle davon überzeugt, dass Pfungen ein idealer Ort gewesen wäre. Schade, dass es nicht geklappt hat.» Man werde die Gassenschau bei der Standortsuche gerne unterstützen, wenn sie wieder in die Region zurückkehren wolle.

«Uns ist ein gutes Einvernehmen mit der Nachbarschaft wichtig», betonen die Kühnen. Man habe von vielen Leuten Zuspruch für das Projekt in Pfungen erhalten. Leider seien die Gespräche mit ein paar wenigen Exponenten aus der Nachbarschaft nicht erfolgreich gewesen.