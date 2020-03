Gemeinden reagieren mit Schliessungen

Die Corona-Pandemie breitet sich unaufhaltsam aus. Schweizweit gilt bis Ende April ein Veranstaltungsverbot mit mehr als 100 Personen, in Restaurants, Bars und Diskotheken dürfen sich nur noch maximal 50 Personen aufhalten und für Spitäler, Alters- und Pflegeheime und Invalideneinrichtungen gilt ein Besuchsverbot. In den Schulen des Kantons Zürich findet ab morgen bis nach den Frühlingsferien kein Unterricht mehr statt.

Viele Gemeinden ergreifen nun darüber hinaus Massnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern und Personen mit erhöhtem Krankheitsrisiko zu schützen. Am weitesten geht diesbezüglich die Gemeinde Henggart, soweit am Sonntag ersichtlich: «Die Gemeindeverwaltung bleibt ab sofort und bis zum 26. April für die Bevölkerung geschlossen», teilt diese auf ihrer Webseite mit. Der Betrieb werde aber weiterhin aufrechterhalten. «Sie erreichen uns während den offiziellen Öffnungszeiten per Telefon und können jederzeit per E-Mail Kontakt aufnehmen.» Das Bestattungsamt werde weiterhin geführt.

Gemeinde-Hotline

Ausserdem kündigt Henggart die Einrichtung einer Hotline (Telefon: 052 305 17 17) für ihre Bevölkerung an, «über welche gemeindespezifische Fragen zur neuen Situation gestellt werden können». Über die Hotline könnten sich betroffene Personen melden, die eine Unterstützung im Alltag benötigen wie auch Menschen, die gesund und bereit seien, Personen in Notlagen zu helfen, etwa mit Besorgungen.

Weiter schliesst die Gemeinde sämtliche gemeindeeigenen Liegenschaften ab sofort. «Das bedeutet, dass per 14. März die Turn- und Wylandhalle, das Guggehürli sowie Gemeindesaal Henggart den Vereinen und Privatpersonen bis am 26. April nicht mehr zur Verfügung stehen.» Die Bibliothek Henggart ist ebenfalls bis am 26. April geschlossen, heisst es weiter.

Massnahmen in anderen Gemeinden

Auch andere Gemeinden schliessen ab sofort ihre Bibliotheken, so zum Beispiel Dachsen und Hettlingen. Die Gemeinde Seuzach stellt den Jugendhausbetrieb ein, während sie Gemeindeverwaltung, Bibliothek, Hort und Werkhof weiterhin offen hält, wie es auf der Webseite von Seuzach heisst.

In Hettlingen bleibt die Gemeindeverwaltung bis auf Weiteres geöffnet, wie der Gemeinderat mitteilt. Die Gemeinde bittet jedoch darum, «je nach Möglichkeit» auf E-Mail, Telefon und Post» auszuweichen. Nicht dringliche Sitzungen würden abgesagt. Geschlossen werden indessen Liegenschaften für Veranstaltungen und Sportanlässe. «Vorhandene Reservationen werden storniert und allfällige Zahlungen zurückvergütet», schreibt der Gemeinderat von Hettlingen. Über Ausnahmen wie etwa für Blaulichtorganisationen entscheide der Gemeindeschreiber.

In Pfungen wurden alle Turnhallen und Schulräume bis auf weiteres geschlossen. Das Gleiche gilt für die Räume an der Dorfstrasse 22 und den Singsaal in der Schulanlage Seebel. Dieselbe Massnahme gilt auch für das Schwimmbad. In Wiesendangen wird das Hallenbad Gässli ebenfalls ab sofort geschlossen.

In Wila sind die Turnhallen, der Eichhaldensaal sowie die Bibliothek geschlossen worden.

In Illnau-Effretikon bleiben die städtischen Turn- und Sporthallen, Singsäle und Schulküchen bis am 24. April geschlossen.

Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Sie beruht auf Mitteilungen und Strichproben auf Gemeindewebseiten.