Gewerbe rollt den roten Teppich aus

Der rote Teppich in der Mehrzweckhalle in Dinhard ist ausgerollt, bereit für den Standaufbau der Aussteller. Im übertragenen Sinne soll er an gleicher Stelle auch den Jugendlichen aus der Region einen Boden geben, auf dem sie aufbauen können: Mit einer Berufslehre. Geht es nach den Ausstellern der 6. Dinerter Gewerbeausstellung, dann haben Berufslehren in der Region grosse Vorteile.

Die kommenden Berufsneulinge sind deshalb im besonderen Fokus von Erwin Peter, der das Organisationskomitee präsidiert. Peter schreibt im Festführer zur Ausstellung, dass er besonders der jungen Generation die Berufswelt näher bringen und ihnen «attraktive Berufe in heimischen Gewerbegebieten zeigen» möchte.

«Wir müssen uns positionieren und gegenüber anderen Ausbildungen stark auftreten.»

Erwin Peter,

OK-Präsident 6. Gewerbeausstellung Dinhard-Thurtal

Er sagt: «Wir müssen uns positionieren und gegenüber anderen Ausbildungen stark auftreten.» Wichtig sei heute, dass man Aufstiegsmöglichkeiten aufzeigen könne: «Niemand will mehr eine Lehre machen und dann über 40 Jahre in der gleichen Position arbeiten.» Lebenslanges Lernen sei das zeitgemässere Motto.

Schüler erklären Smartphones

Doch der OK-Präsident möchte den Teenagern nicht nur die regionalen Möglichkeiten zeigen, er integriert sie an diesem Wochenende auch gleich in die Gewerbeausstellung. So ist etwa die Sekundarschule Rickenbach mit einem Stand vertreten, an dem die Schülerinnen und Schüler den älteren Semestern Smartphones und ihre Apps erklären.

Die Primarschule Dinhard hat fleissig Bienen aus Holz für die Tische gebastelt, entsprechend dem Logo der «Gwärbi». Auch die Hallendekoration stammt von den Schülern. Ausserdem veranstaltet die Primarschule einen Malwettbewerb während der Ausstellung. «Zusätzlich findet am Sonntagmorgen ein Gottesdienst mit Konfirmanden statt und viele Junge des Turnvereins Dinhard engagieren sich in der Festwirtschaft», sagt Peter.

«Ein grosses Dorffest»

Der Holzbau-Unternehmer ist von den Nachwuchssorgen vergleichsweise wenig betroffen: «Wir haben immer genügend Bewerber auf unsere Lehrstellen.» Holz entspreche als nachhaltiger und ökologischer Rohstoff dem Zeitgeist, zudem gebe es nicht nur durch Neubauten, sondern auch im Sanierungsbereich genügend Aufträge. «Durch die Gründung des Branchenverbandes Holzbau Schweiz vor 15 Jahren werden wir auch besser wahrgenommen», sagt Peter.

Der Gewerbeverein feiert während der Ausstellung gleichzeitig sein 30-jähriges Bestehen. «Es gibt ein grosses Dorffest für Gross und Klein», sagt er. Am Freitag- und Samstagabend spielt Musik, am zweiten Abend tritt der Winterthurer Rock’n’Roller MG Grace mit Band auf.

(Der Landbote)