Gewerbe unterstützt bei Berufswahl

Der «Berufswahlparcour (BWP) der Sekundarschulen Turben­thal-Wildberg und Wila gilt für die Schüler der 2. Sekundarschulklasse als Startschuss für den Einstieg in die Berufswelt. Je zwei von über 50 Betrieben konnten die 63 Schüler am Donnerstag besuchen, um einen ersten Einblick in zwei Berufe ihrer Wahl zu erhalten. Vertreten sind die verschiedensten Branchen: von der Metzgerei über den Elektro-Installationsbetrieb bis zur Bank.

Auch die Lehrpersonen, wie Corinne Hablützel, gehen auf die BWP-Tour und schauen nach ihren Schützlingen. «Auch für uns Lehrer ist es wichtig, einen Einblick in die verschiedenen Berufe zu erhalten», meint die Turben­thaler Sek-Lehrerin.In einem Turbenthaler Elektro-Installationsbetrieb dürfen die Schnupperer Lorian, Natnael und Leuard nach einer Einführung eine praktische Übung machen.

Sie erstellen ein geprüftes Verlängerungskabel, das sie mit nach Hause nehmen dürfen. Die Technik und mit den Händen arbeiten, das sei sein Ding, meint Leuard. Lorian hat der Baustellenbesuch gut gefallen. Dort hätten sie gesehen, welche Vorbereitungen für eine Elektroinstallation erforderlich sind.

In den offiziellen Schnupperwochen im Frühling 2018 könnten die drei einen detaillierten Einblick in die Berufsbilder des Elektro-Installateurs und Montage-Elektrikers erhalten. «Erst in der Schnupperlehre werden die Jungs sehen, was sie wirklich erwartet», sagt Michael Hediger, Leiter des Elektro-Filialbetriebs. Dann zeige sich, ob die Vorstellung vom Beruf mit der Realität übereinstimmt.

«Lehre ist keine Sackgasse»

Die verschiedenen Berufszweige des Elektro-Handwerks sind auch bei der BWP-Abschlussveranstaltung am Abend in der Sek Wila ein Schwerpunktthema. Als Hauptreferent stellt Jan Schibli fest, das ein grosser Bedarf an Fachleuten im Elektro-Bereich besteht. Neben dem Installateur-Beruf handle es sich unter anderem um die Bereiche Kommunikation und Informatik.

Auch Schibli weist auf die Wichtigkeit der richtigen Berufswahl hin. Eine Lehre sei im Schweizer dualen Bildungssystem keine berufliche Sackgasse. Die Berufsmatura erschliesse den Lernenden den Weg an die Fachhochschule oder die ETH. Interesse und Motivation seien jedoch eine Grundvoraussetzung.

Für Noel Blättler ist die Ausbildung zum Fleischfachmann Verarbeitung der Favorit. Am Vormittag hat er sich den Beruf Polymechaniker angeschaut. Aber das Fleischerei-Handwerk sagt ihm mehr zu. «Das Schneiden und Ausbeinen gefällt mir», sagt Noel. In der Dorfmetzgerei Brunner darf er eine Schweineschulter ausbeinen und Fleisch schneiden. Mit Firmenhemd und Schürze wirkt er wie ein richtiger Lehrling. «Nachher musst du noch helfen, die Platten herzurichten», eröffnet ihm die Inhaberin.

Die Berufsbilder im Metzgerei-Handwerk hätten sich verändert, sagt Inhaber Georg Brunner. Der Schwerpunkt läge heute in der Produktion von Wurstwaren und in der Fleischverarbeitung. Der Bereich Schlachtung würde kaum noch ausgebildet. Dafür werde das Catering immer wichtiger.

«Viele Handwerksbereiche haben es heute schwer, geeignete Lehrlinge zu finden», fährt Brunner fort. Ein Sek-B Schüler müsse sich schon anstrengen in der Berufsschule. Teils hätten die Schulabgänger auch Bildungsdefizite, zum Beispiel beim Dreisatz-Rechnen. Die Berufsschulen würden deshalb Zusatzkurse anbieten.

Und wenn der Lernende sich Zeit nehme, sagt Brunner, nehme auch er sich Zeit, um zu helfen. «Aber der Auszubildende muss auf uns zu kommen. Er muss aktiv werden und Engagement zeigen». Dies sei auch eine Anforderung der Berufswelt.

Einfühlungsvermögen

Was Rollstuhl-Fahren bedeutet, probieren die Schülerinnen Nour und Seraina im Gehörlosendorf aus. Sich auf einen Dritten verlassen müssen und ihm vertrauen, sei schwierig und ungewohnt, meinen die Schülerinnen. «Es ist ein komisches Gefühl, hilflos zu sein», sagt Seraina. Im Gehörlosendorf erfahren die Schülerinnen durch einen Film und einen Rundgang mehr über die verschiedenen Pflegeberufe.

Bei der Gemeindeverwaltung informieren sich vier Schüler über den Beruf Kaufmann/-frau in der öffentlichen Verwaltung. Die Ausbildungsverantwortliche Sarina Frei stellt die Ausbildung in den verschiedenen Gemeinderessorts mit ihren unterschiedlichen Aufgaben vor. «Das verstaubte Image der Verwaltung stimmt nicht mehr», betont Frei.

Das BWP-Team und dessen Leiterin Florence Dumont sind sehr zufrieden mit dem 17. Berufswahlparcours. Die Durchführung bedeute auch für die teilnehmenden Firmen einen grossen Aufwand. Doch die Ausbildung in der Region stärke das örtliche Gewerbe.

