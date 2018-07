Gleich dreimal tat sich der Boden auf

Die Szene klingt unheimlich, ja sie ist filmreif: Im Frühjahr 2009 sank bei Henggart ein Traktor der Förster mit zwei Rädern im Waldboden ein – «aus unerklärlichen Gründen», wie es im aktuellen Henggarter Mitteilungsblatt heisst. Daraufhin lieferte die Bergholz-Quelle bei starkem Regen trübes Wasser. Den Zusammenhang zwischen dem Einsinken des Traktors und der Trübung stellte damals noch niemand her.Dann, im Herbst 2010, tat sich in einer Waldwiese in der Nähe ein weiteres Loch auf. Gleich mehrmals wurde der entstandene Hohlraum mit Kies aufgefüllt. Im Frühling 2016 tat sich bei einer Strassensanierung in der Gegend der Boden zum dritten Mal auf. Und jetzt wurde klar: Die unterirdischen Stollen zur Quellfassung Bergholz waren der Grund für die Löcher.

Eine Quellfassung wird auch als Brunnenstube bezeichnet, in der das gefasste respektive gesammelte Quellwasser zusammenfliesst. Das zuvor als Regenwasser versickerte Wasser fliesst in sandig-kiesigen Gesteinsschichten. Baut man einen Stollen oder werden Rohre ins wasserführende Gestein verlegt, quillt das Wasser in diese Hohlräume, wo es gesammelt wird. Dann fliesst es zur Brunnenstube und weiter zum Reservoir.

Wald musste gerodet werden

Ende letzten November begann die Sanierung der Wasserquelle Bergholz. Dazu mussten zuerst ein Waldstück gerodet und der Erdboden abgetragen werden. Danach wurde bis sechs Meter in die Tiefe gegraben. «Zur Überraschung aller Beteiligten stiessen die Bauarbeiter auf einen Stollen», sagt Gemeinderat Ueli Pfister in der «Henggarter Ziit». Auf einer Länge von 40 Metern wurde dieser Stolle freigelegt. Dann die zweite Überraschung: Die Arbeiter stiessen auf einen in Sandstein eingravierten Schriftzug mit den Worten «Erstellt im März von 1884 der Wasserkorperation Henggart». Damals wurde die Quellwasserfassung Bergholz erbaut. Die Sanierung der Fassung samt Stollen wurde Ende Mai 2018 abgeschlossen und dauerte über sieben Monate. Die Sanierungskosten betragen rund 220 000 Franken. Ende März gab der Kanton die Quelle wieder frei. Und seit dem 5. April 2018 liefert sie wieder täglich 33 Kubikmeter Trinkwasser. Das Quellwasser ist konstant zehn Grad warm und ist laut «Henggarter Ziit» «bestes Trinkwasser».

In der Gemeinde Henggart mit ihren gut 2200 Einwohnern gibt es vier Quellwasser-Fassungen. Sie alle liegen am westlichen Rand der Weinländer Gemeinde.

20 Prozent Quellwasser

Das Wasser der besagten Bergholz-Quelle wird oberhalb des dazugehörigen Reservoirs unterirdisch in einem Schacht gesammelt. Die vier Henggarter Quellen seien «von grosser Wichtigkeit», heisst es im Mitteilungsblatt der Gemeinde weiter. Gut 20 Prozent des täglichen Wasserverbrauchs der Dorfbevölkerung werden nämlich von diesen vier Quellen gedeckt. (Landbote)