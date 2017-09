Goldene Zukunft schwer erhofft

Vor zwei Wochen startete die Schule, doch in den Kindergarten Rebweg kehrte nach den Ferien niemand zurück. Bis auf vereinzelte Möbel steht er komplett leer. Im Garten wartet bereits ein Bagger, am Montag soll es mit dem Aushub losgehen. Ein Jahr lang werden nun Sanierungsarbeiten durchgeführt, rund 1,89 Millionen Franken kostet das Projekt.

Eine Zahl, die unter genauer Beobachtung steht. Das letzte Bauprojekt der Primarschulpflege Elgg, ein Anbau an das Schulhaus Im See, schlug mit einer Million Franken zu viel zu Buche.

Als der Kredit für den Kindergarten der Gemeindeversammlung im März zur Abstimmung vorlag, äusserten sich deshalb mehrere Elgger kritisch: Es möge dieses Mal gar keine Überschreitung vertragen. Das Geld sprachen sie danach trotzdem mit deutlicher Zustimmung.

«Champagner an die Wand»

Auch Schulpräsidentin Monika Brühwiler nahm am gestrigen Spatenstich indirekt Bezug auf das letzte Projekt: «Ich hoffe, wir hatten dieses Mal ein goldenes Händchen bei der Auswahl des Architekten.» Zur goldenen Metapher inspirierte sie eine Schaufel in derselben Farbe, die jedoch nicht zum Einsatz kommen sollte: «Sie ist zu neu», und fungierte deshalb lediglich als Redestab, der weitergereicht wurde. Die Ausstattung wolle man allerdings nicht vergolden, sagte Brühwiler und man hoffe in erster Linie, dass die Arbeiten ohne Pannen durchgeführt werden können.

«Ich hoffe, wir hatten dieses Mal ein goldenes Händchen bei der Auswahl des Architekten.»



Liegenschaftsvorsteher Armin Bähler wollte eigentlich nicht über die Zahlen sprechen und tat es dann doch kurz, als er sich Zell zum Vorbild nahm: «Sie haben beim Bau ihrer Turnhalle eine Million gespart, hoffentlich schaffen wir das auch.» Er hoffe, dass der 50-jährige Kindergarten nach der Sanierung weitere 50 Jahre im Einsatz sein könne. «In einem Jahr treffen wir uns wieder und werfen eine Flasche Champagner an die Wand oder so.»

Asbest und neuer Schulweg

Architekt Philipp von Ah informierte, dass man im Gebäude bereits Asbest entfernt habe: «Es waren kleine Bereiche, aber man darf es nicht unterschätzen.» Er hoffe, er bekomme am Ende die goldene Schaufel nicht über den Kopf. Danach durfte sich Kindergärtnerin Judith Stäheli in den «goldenen» Bagger setzen und die erste Schaufel Erde im Garten ausheben.

An derselben Gemeindeversammlung im März war auch der neue Schulweg der Kindergärtler ein Thema gewesen. Denn die Kinder aus dem Quartier Neu-Elgg müssen die St. Gallerstrasse überqueren, um in die provisorischen Räume im Schulhaus Im See zu kommen.

Laut Schulleiterin Silvia Soldini hat man den Begleitdienst auf Kosten der Primarschule aufgestockt. Es passe nun immer jemand an der Strasse auf, das funktioniere gut.

(Der Landbote)