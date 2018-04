Gravag plant Erdgasoffensive

In Seuzach, Hettlingen und Neftenbach soll innerhalb der nächsten fünf Jahre ein rund 50 Kilometer grosses Erd- und Biogasnetz entstehen. Geplant wird es von der Gravag Erdgas AG. Dafür wolle man rund zehn Millionen Franken investieren, sagt Roger Schneider, Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz in St. Margrethen SG.

Die Firma sei Anfang Jahr auf die Gemeinde Seuzach zugekommen, weil sie aufgrund vieler älterer Häuser mit Ölheizungen ein Potenzial für die Lieferung von Erdgas sehe, sagt Gemeinderat Rico Kesselring (SVP).

Der Gemeinderat Seuzach habe das Vorhaben studiert und dem Gesuch auf ein Durchleitungsrecht stattgegeben. «Für uns entstehen keine Kosten», betont Kesselring. Die Gemeinde könne jedoch mit Steuereinnahmen und Konzessionsgebühren rechnen. Und lokale Firmen würden beim Leitungsbau berücksichtigt.

«Der Entscheid des Gemeinderates Seuzach war für uns der Startschuss zur Umsetzung des Projektes», sagt Geschäftsführer Schneider. Dank guter Erfahrungen im Zürcher Oberland werde man auch hier eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Seuzach gründen. «In Seuzach sind noch rund 850 Ölheizungen mit einem Verbrauch von etwa vier Millionen Liter Heizöl in Betrieb.»

Kunden von Alternativen überzeugen

Hiervon wolle man in den nächsten Jahren einen möglichst hohen Anteil dieser Kunden bei einer Heizungssanierung beraten und von den Vorteilen von Erdgas und Biogas überzeugen. Die geplante Erschliessung werde im Kerngemeindegebiet inklusive Oberohringen flächendeckend erfolgen, so Schneider.

Im Sommer 2018 soll mit der Projektierung der konkreten Erschliessungsleitungen begonnen werden. Die Information an die Hauseigentümer in Seuzach werde im Herbst erfolgen. Baubeginn werde etwa im Frühjahr 2019 sein, schätzt Schneider. Seuzach könnte ihm zufolge dann ab Herbst 2019 mit Erdgas/Biogas versorgt werden.

Über 300 Kunden hätten sich bereits in Gossau und Mönchaltorf für einen Gasanschluss entschieden. Schneider führt dies etwa auf «die platzsparende Technik und bis zu 35 Prozent weniger CO2 als bei Heizöl» zurück. Auch lasse sich Erdgas leicht mit eneuerbaren Energien kombinieren und sei zudem wirtschaftlich.

Weiterer Ausbau möglich

Die Erschliessung für die drei Gemeinden soll von der Erdgaszentrale in Unterohringen aus erfolgen, wo heute schon Erdgastransportleitungen durchführen. Die Region nördlich von Winterthur ist laut Schneider praktisch noch nicht mit Erdgas erschlossen.

Ausnahmen bilden da etwa die Gemeinden Wiesendangen und Pfungen. Die Infrastruktur der Erdgaserschliessung soll laut Schneider so ausgelegt werden, «dass bei einem weiteren Ausbau entsprechende Versorgungskapazitäten vorhanden wären».

Mit Hettlingen und Neftenbach hatte Schneider bislang noch keinen Kontakt. «Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten unser Projekt auch dort vorstellen.» Man wolle in diesen Gemeinden aber noch nicht zuviel Erwartungen wecken. «Wir können die Erschliessung nicht in allen Gemeinden gleichzeitig vorantreiben.» Dank der Einspeisung im Raum Ohringen sei Seuzach nun die erste Gemeinde.

