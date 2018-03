Grosser Überschuss statt budgetiertes Defizit

Neftenbach schliesst 2017 um 1,8 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Die Gemeinde erzielt damit einen Überschuss von 1,4 Millionen Franken. Gemeindepräsident Martin Huber (FDP) zeigte sich gestern an der Präsentation der Jahresrechnung erfreut. «Damit haben wir die Finanzen wieder ins Lot gebracht.» Das seien die Früchte der Sparbemühungen, die ohne Leistungsabbau für die Bevölkerung erfolgt seien, und des Steuerfusses, der in den letzten beiden Jahren auf 109 Prozent angehoben wurde. «Das hat unsere Finanzen seit 2014 gesunden lassen», so Huber.

Einmaleffekte

Der Überschuss sei als Summe von Einmaleffekten zu verstehen, relativierte Finanzsekretär Thomas Hofmann. Als Grund für das bessere Ergebnis führte er höhere Steuereinnahmen an. So seien die Steuern früherer Jahre sowie die aktiven Steuerausscheidungen von Personen, die anderswo einen Betrieb führen, besser ausgefallen als angenommen. «Im Dezember sind unerwartet noch ein paar Steuererklärungen eingetroffen, welche massiv besser waren als die entsprechenden provisorischen Steuerrechnungen.» Vor allem bei einer Person sei dies der Fall gewesen. «Insgesamt fielen die Steuereinnahmen gegenüber dem Budget um 1,9 Millionen Franken besser aus», resümierte Hofmann.

«Wir waren pessimistischer»

Neftenbachs Steuerfuss beträgt 109 Prozent und wurde für 2016 um sechs und für 2017 um zwei weitere Prozentpunkte erhöht. Die Gemeinde hätte ihn für dieses Jahr gar um vier Prozentpunkte anheben wollen. Die Gemeindeversammlung bewilligte jedoch auf Antrag der Rechnungsprüfungskommission nur deren zwei. «Die RPK hat es nicht so pessimistisch beurteilt wie wir», räumt Hofmann ein.

Ist die 5600-Seelen-Gemeinde, die 2012 noch tiefrot mit einem Minus von rund 1,6 Millionen Franken aufwartete, nun finanziell aus dem Schneider? «Fakt ist, wie haben die Investitionen gesenkt, ohne den Unterhalt zu vernachlässigen, gespart und die Schulden reduziert», sagte Huber. Das dürfe man nicht so einfach wieder aufs Spiel setzen. Über den Steuerfuss könne der Gemeinderat seriös frühestens an der kommenden Budgetdebatte nachdenken, weil es derzeit noch zu viele Unbekannte gebe. So schön das Ergebnis nämlich sei, es habe auch Folgen, gab Finanzsekretär Hofmann zu bedenken. «Unsere Steuerkraft ist gestiegen und wird 2019 zu einer Abnahme des Ressourcenausgleiches vom Kanton führen.» Heute beträgt dieser rund drei Millionen Franken. Wie viel weniger der Kanton ausgleichen werde, hänge wiederum von der durchschnittlichen Steuerkraft im Kanton Zürich ab. «Das wird spannend.»

«Wir müssen vorsichtig sein»

Kein Ausgleich erfolgt für die Gemeinden bei den Ausgaben. In den Bereichen Pflege und Soziales gehe der Kostenanstieg ungebremst weiter, warnte Huber. «Deshalb müssen wir vorsichtig bleiben.» Mit dem Überschuss 2017 erhöhe sich das Eigenkapital der Gemeinde zwar auf 24,7 Millionen Franken. «Das sind aber keine flüssigen Mittel.»

Bereits das Ergebnis 2016 hatte ein Plus von 610 500 Franken ausgewiesen und war um 1,24 Millionen besser als das Budget ausgefallen. (Der Landbote)