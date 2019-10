Gruppe reicht Initiative zum Thema Fusion ein

Soll Wila langfristig eigenständig bleiben oder ist eine Fusion die bessere Option? Ein fünfköpfiges Komitee will diese Frage mit einer Initiative klären. Gefordert wird darin eine Grundsatzabstimmung über die Zukunftsstrategie der Gemeinde. 48 Personen haben den Vorstoss unterzeichnet.

Konkret sollen der Gemeinderat, die Primarschulpflege und die Sekundarschulpflege die Vor- und Nachteile folgender Szenarien abklären: Status quo, Bildung einer Einheitsgemeinde, eine intensivere Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden oder eine Fusion. Zudem sei eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Behörden und der Bevölkerung zu bilden, die extern begleitet werden solle.

Im Frühjahr 2021 sollen die Stimmberechtigten entscheiden können, welche Strategie die Behörden umzusetzen hätten.

Kritik am Gemeinderat

Am Ursprung der Initiative steht das Projekt Zukunft Wila. In mehreren Werkstätten beschäftigten sich Interessierte mit der Ausrichtung der 2000-Seelen-Gemeinde. Der Gemeinderat erarbeitete daraufhin eine Vision mit dem Kernsatz: «Wila will selbstbestimmt und eigenständig bleiben.» Schon bei der Präsentation der Vision im Dezember 2018 gab es kritische Fragen zu dieser Stossrichtung, insbesondere nachdem Gemeindepräsident Hans-Peter Meier (SVP) deutlich gemacht hatte, dass eine Fusion für ihn nur als letzte Option infrage kommt.

Im Nachgang zu den Zukunftswerkstätten hat sich nun ein Initiativ-Komitee gebildet. Mit dabei sind Käthi Honegger, Daniela Geisthardt, Karin Luginbühl, Ueli Erb und Michael Hutzli. Die Meinung der Teilnehmenden an den Workshops sei zu wenig berücksichtigt worden, schreiben sie in einer Medienmitteilung, über die der «Zürcher Oberländer» in seiner Mittwochausgabe berichtete.

Andere Optionen prüfen

Nicht einverstanden ist die Gruppe gemäss Mitteilung mit dem Vorgehen des Gemeinderats, einzig die Bildung einer Einheitsgemeinde zu prüfen. Eine kürzlich eingereichte Initiative eines Ehepaars hatte dies verlangt. Mit der Lancierung einer weiteren Initiative will die Gruppe die Behörden dazu verpflichten, auch andere Optionen zu verfolgen und diese der Bevölkerung zum Entscheid vorzulegen.

Handlungsdruck spürt in Wila insbesondere die Sekundarschulgemeinde. Bis 2022 muss sie gemäss Gemeindegesetz ihre Grenzen anpassen, da sie andere Gemeinden überlappen. Auf die Schüler aus den Nachbargemeinden ist die Sek jedoch angewiesen, da sie klein ist.