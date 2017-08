Halle kostet deutlich weniger als erwartet

Abstimmung

Entscheid über die Polizeiverordnung

Der Gemeinderat will das Parkieren ab nächstem Jahr einheitlich regeln. Dank einer Änderung in der Polizeiverordnung sollen nicht nur Einwohner, sondern auch Arbeitnehmende in der Gemeinde Parkkarten kaufen können.



An der Gemeindeversammlung vom 18. September wird über die Änderung abgestimmt. Die bisher gültige Nachtparkierverordnung soll gleichzeitig aufgehoben werden. Zudem soll der Gemeinderat dazu ermächtigt werden, allfällige rechtlich zwingende Änderungen an der Polizeiverordnung selber ­vornehmen zu können.



Ent­sprechende Beschlüsse seien zu publizieren. Ebenfalls ab­gestimmt wird über eine neue Gebührenverordnung. Die Höhe der Tarife würde aber nicht ­verändert, sondern erhalte laut Gemeinderat nur eine neue ­gesetzliche Grundlage.