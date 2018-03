Heim für minderjährige Flüchtlinge schliesst

Der Bund verzeichnete im Februar mit 1050 Personen die tiefste Anzahl neuer Migranten seit Mai 2013. Auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge treffen derzeit weniger ein. Der Kanton wird deshalb das Heim für Flüchtlinge im Alter zwischen 12 und 17 Jahren in Wiesendangen per Ende Schuljahr schliessen, wie eine Sprecherin einen Artikel im «Wisidanger» bestätigt.Das Heim liegt in einem ruhigen Wohnquartier und wurde erst Anfang 2016 eröffnet. Die Neueröffnung war nötig geworden, weil mehr und mehr junge Flüchtlinge ohne ihre Eltern eingereist waren. Der Kanton eröffnete deshalb gleich mehrere Aussenstellen.

Herausforderung für Schule

Die jungen Flüchtlinge werden in Wiesendangen seither von der Zürcher Fachorganisation AOZ im Auftrag des Sozialamts des Kantons betreut. Ziel ist es, die Teenager zu unterstützen und ihnen zu zeigen, wie sie sich in der Schweiz zurechtfinden können. Zudem wurden sie unterrichtet, was für die Schulgemeinde Wiesendangen vor allem zu Beginn eine Herausforderung war. Innert kurzer Zeit musste sie im Heim zwei Aufnahmeklassen einrichten, inklusive Schulmaterial und Lehrpersonen. Erschwerend kam hinzu, dass viele der Jugendlichen noch keine Erfahrung mit einem Schulsystem gehabt haben, wie Schulpflegerin Irene Meier-Rohr im «Wisidanger» schreibt. Deutsch sei den meisten komplett fremd gewesen.

Nach einer Intervention beim Kanton habe man die Schülerzahl reduziert und Jugendliche an andere Gemeinden zugewiesen. Einige Schülerinnen und Schüler habe man aufgrund ihrer Leistungen in Regelklassen integrieren können.

Umplatzierung der Teenager

Im Februar sei die Schule Wiesendangen darüber informiert worden, dass die Aussenstelle für bis zu 30 jugendliche Asylbewerber in Wiesendangen geschlossen werde. «Die Jugendlichen werden innerhalb der AOZ-Strukturen umplatziert», schreibt die Schulpflegerin weiter. Keine weiteren Informationen zur Schliessung gab es gestern seitens der Betreiber. Die AOZ verwies auf Anfrage an den Kanton, dort hiess es, man könne derzeit nicht mehr sagen, als dass die Aussenstelle geschlossen werde, weil der Bund weniger Flüchtlinge zuweise. Was mit dem ehemaligen Gebäude der Stiftung Steinegg passiert, ist offen. Der Eigentümer weiss jedenfalls selber auch nicht mehr. Nur so viel: Der Vertrag läuft derzeit noch weiter. (Landbote)