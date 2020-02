Heiss begehrte «Gemeindeversammlung»

Eine Menschenschlange vor der Halle. Das gibt es selten vor einer Gemeindeversammlung. Doch dieses Mal ist ohnehin alles anders. 400 Menschen warten gespannt auf den Gemeindepräsidenten. Dieser betritt punkt halbacht den Saal. Es ist für einmal nicht Max Rütimann, sondern«Raoul Furrler», von Schauspieler Mike Müller im karierten Jacket mit blauem Hemd und oranger Cordhose verkörpert.

Mike Müller bringt allein mit nur einem Stuhl Gemeindepolitik vom Feinsten auf die Bühne: Man kennt sich, muss sich mit den Eigenheiten des anderen arrangieren, regt sich auch darüber auf. Bisweilen kommt es zu Machtkämpfen. Und wenn der Bogen überspannt wird, macht einem das Volk einen Strich durch die Rechnung.

Mike Müller hantiert im Stück mit einem Stuhl. Bild: elo

Beginn im Saal

Der fiktionale Gemeindepräsident betritt den Saal, den Spot auf ihn gerichtet. Er legt einer Jungbürgerin im Publikum noch schnell die Kandidatur fürs Friedensrichteramt nahe. Dann fängt er an: «Mir hei s’Traktandum Fusion vo ois mit oisere schöne Nachbargmeind und behandle vorher nos Traktandum Chindergeburtstag, es nois Feriälager für d Oberstufe und en Ibürgerig, sohoff i zumindescht für de Herr Stojadinovic», ertönt es auf Berndeutsch.

In den vorderen Reihen des Publikums sitzen über 30 Jungbürgerinnen und Jungbürger. Amüsiert verfolgen sie Müllers dialektreiches Rollenspiel mit, wo etwa der Gemeindeschreiber dem Gemeindepräsidenten in «Baseldütsch» antwortet.

Müllers grossartig vorgetragenen Sketche fangen die unfreiwillige Komik echter Gemeindeversammlungen ein und ernten viele Lachsalven. So zum Beispiel, wenn Gemeindeapéros mit «O’jus aus dem Denner und abgelaufenen Nüssli» charakterisiert werden.

Zuerst abgesagt

Mike Müller wollte ursprünglich keine Vorstellung in Pfungen geben. Die Gemeinde liege zu nahe an Winterthur, wo er sein Stück auch aufführe. Das schrieb er freundlich zurück, nachdem die Gemeinde ihn für eine Sondervorstellung im Rahmen ihrer Jungbürgerfeier angefragt hatte.

Es ist dem Einfallsreichtum von Pfungens Gemeindeschreiber Stephan Brügel zu verdanken, dass der begehrte Kabarettist seine Meinung änderte. Brügel antwortete charmant und argumentierte: Pfungen sei ganze drei Bahnstationen und anderthalb Stunden zu Fuss von der Stadt Winterthur entfernt.

Lokalhumor

Und Müller liess sich nicht nur überreden: Er überraschte die Pfungemer sogar mit humorvoller Lokalkenntnis. In Pfungen sei ja keine Fusion geplant, auch wenn nicht klar sei, «wie langs Dättlike no allei stämme cha». Den kürzlich abgelehnten Projektierungskredit für Schulraum persiflierte er mit der Elterntaxi-Problematik: «Jetz isch es vierstöckigs Parkhuus mit Ufenthaltsruum für d’Eltere plant.» Auch sprach er die konkurrierenden Turnvereine von Pfungen und Neftenbach an: «Ich säge jetz aber nöd, welle besser isch».

Der Komiker bei den Leuten: Mike Müller unterhält sich nach der Vorstellung mit Jungbürgerinnen und Jungbürgern. Bild: elo

Die jungen Bürgerinnen und Bürger zeigten sich nach der Vorstellung begeistert. «Jetzt muss ich mindestens einmal auch an eine Gemeindeversammlung gehen.» Oder «Das war super, besonders der Schluss mit den Turnvereinen», war zu hören. Wie er denn auf das Thema Kommunalpolitik gekommen sei, fragte jemand. «Ich wollte nach ‹Giacobbo/Müller› einmal weg von der nationalen Politik», sagte Müller. In den Gemeinden sei die Politik viel näher bei den Leuten. «Das interessierte mich.»