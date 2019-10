Historisches Haus soll verkauft werden

2005 und 2010 erwarb die Gemeinde Neftenbach für eine Million Franken die Liegenschaft an der Zürichstrasse 12. Die rund 1400 Quadratmeter sollten als Reserve dienen, falls die benachbarte Alterssiedlung sich später vergrössern wollen würde.

Später ist jetzt. Und jetzt kommt der Gemeinderat zum Schluss, dass er diese strategische Reserve nicht mehr braucht. Abgesehen davon, dass sich die teilweise schützenswerte Liegenschaft «eindeutig nicht als Alterssiedlung» eigne, bestehe aus heutiger Sicht der Gemeinde auch keine dringende Notwendigkeit mehr, weitere Alterswohnungen bereitzustellen.

Die Behörde schreibt im aktuellen Verhandlungsbericht: «Auch die künftige Entwicklung der Nachfrage nach Alterswohnungen wird heute eher zurückhaltend beurteilt, da die Leute immer länger in ihren bisherigen Miet- oder Eigentumsverhältnissen bleiben wollen.»

Alle Wohnungen vermietet

Die Alterssiedlung steht nebenan, an der Zürichstrasse 8 und 10. Die beiden Liegenschaften gehören der Genossenschaft «Seniorenwohnung Wolfgässli», die dafür mit der Gemeinde Anfang 2000 einen Baurechtsvertrag über 50 Jahre abgeschlossen hat.

«Wir haben wenig Wechsel und bis heute keine Probleme, Mieter zu finden.»



Im älteren Haus der Siedlung stehen sechs Ein- und sechs 2½-Zimmerwohnungen sowie eine 4½-Zimmerwohnung zur Verfügung. Im Neubau sind drei 2-, vier 2½ und zwei 3½-Zimmerwohnungen untergebracht. Alle 22 Wohnungen sind derzeit vermietet, wie Genossenschaftspräsident Toni Mora auf Anfrage sagt. «Wir haben wenig Wechsel und bis heute keine Probleme, Mieter zu finden.»

«Die Nachfrage nach den sich in sehr gutem Zustand befindlichen Alterswohnungen im Wolfgässli ist geringer als in früheren Jahren», schreibt indessen der Gemeinderat im Verhandlungsbericht. Vor allem, weil die meisten Neubauten in Neftenbach heute vom Standard her bereits altersgerecht und rollstuhlgängig gebaut würden.

Die Liegenschaft an der Zürichstrasse 12 mit Auflagen an einen Liebhaber oder einen Investor zu verkaufen, sei deshalb die einzig sinnvolle Möglichkeit, bilanziert die Behörde. Sie könne «zum Wohnen, eventuell in Verbindung mit stillem Gewerbe» genutzt werden.

Schutzwürdig

Liebevolles Interesse für ein historisches Haus und Geld zur Renovation braucht es zweifellos. Denn das «Treppengiebelhaus», das nach der früheren Besitzerfamilie auch Fischerhaus genannt wird, ist schutzwürdig. Wer es kauft, muss es in enger Begleitung mit der kantonalen Baudirektion, der Denkmalpflege und der Baukommission von Neftenbach renovieren.

Das Treppengiebelhaus selbst ist schon lange unbewohnt. Anders der Anbau von 1952. Er gilt nicht als schützenswert und kann durch einen Ersatzbau ersetzt werden. Momentan mietet das Sozialamt der Gemeinde dort zwei Wohnungen. An der Zürichstrasse 12 eingemietet ist ausserdem ein Brockenhaus.

Versammlung entscheidet

Den Zuschlag soll der Meistbietende erhalten, der Mindestverkaufspreis 1,1 Millionen Franken betragen. Daran geknüpft werden soll zudem eine Renovationspflicht, wonach innert einer bestimmten Frist ein Baugesuch einzureichen wäre.

Ob der Verkauf, der dem Vernehmen nach umstritten ist, zustande kommt, hängt von der Gemeindeversammlung am 27. November ab. Die Liegenschaft scheint bereits Interesse geweckt zu haben. Der Gemeinde liegen laut eigenen Angaben jetzt schon einige Bewerbungen vor, «welche die Bedingungen erfüllen und ebenso die Preisvorstellung bestätigen».