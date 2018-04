Hochwasserschutz Ja, aber wie finanzieren?

Es ist ein Generationenprojekt: Die Gemeinde Zell muss bis 2036 mehrere Bäche sanieren, damit sie bei Hochwasser keine grösseren Schäden mehr anrichten können. Die Kosten dafür werden derzeit auf rund 25 Millionen Franken geschätzt. Obwohl hohe Beiträge von Kanton und Bund zu erwarten sind, geht es um happige Beträge für die 6000-Einwohner-Gemeinde.

Der Gemeinderat will am 23. September über einen Rahmenkredit abstimmen lassen. Doch noch ist nicht ganz klar, ob dieses Vorgehen überhaupt zulässig ist. Denn denkbar wäre auch, dass die Stimmbürger Kredite für jedes einzelne Projekt genehmigen müssen.

Bislang fehlt dazu eine Einschätzung des Bezirksrats. Die Gemeinde hatte bis Ende März mit einem Bescheid gerechnet. Der Bezirksrat untersuche die Angelegenheit schon seit Herbst 2017, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Dennoch muss sich der Zeller Gemeinderat weiterhin in Geduld üben. Bis gestern ist jedenfalls keine Einschätzung des Bezirksrats eingetroffen, wie die Gemeinde mitteilt. Und auf Anfrage beim Bezirksrat heisst es nur: Das Thema sei noch pendent. Voraussichtlich im April werde man Bescheid erhalten.

Gutachten stüzt Gemeinderat

Der Gemeinderat geht wohl von einem positiven Bescheid aus. Jedenfalls hat er bereits Mitte März über die geplante Abstimmung informiert. Zudem liess er ein jurisitisches Gutachte erstellen. Und dieses hat Gewicht, denn der Verfasser ist Arthur Frauenfelder, der ehemaligige Stadtschreiber von Winterthur. Dieser kam in seinem Untersuch zum Schluss, dass ein Rahmenkredit für die Hochwasserschutzprojekte rechtlich zulässsig ist.

Mehr noch: Ein solches Vorgehen sei sachgerecht und grundsätzlich zu empfehlen. Es müsse dabei aber etwa darauf geachtet werden, dass alle wesentlichen baulichen Massnahmen näher umschrieben werden. Die Gemeinde verfügt bereits über einen Massnahmenplan, den ein Ingenieurbüro ausgearbeitet hat. Darin enthalten sind verschiedene Varianten, etwa der Bau eines Rückhaltebeckens oberhalb von Kollbrunn, um den Bolsternbach bei einem Hochwasser zu entlasten.

Möglich wären dort auch ein Entlastungsstollen oder Ausbauten am Bachbett. Kanton und Bund zahlen grössere Beiträge an Hochwasserschutzprojekte. Je nachdem decken sie bis zu 65 Prozent der Kosten. Zur Finanzierung der restlichen Kosten will die Gemeinde Zell nach der Abstimmung über den Rahmenkredit Rückstellungen bilden. Diese können dann ausgelöst werden, wenn konkrete Projekte reif sind.

Die Gemeinde Zell hat jüngst negative Erfahrungen gemacht mit einem Rahmenkredit. Der Gemeinderat wollte mit einem solchen Schulhausausbauten finanzieren. Nachdem sich der Kanton und der Bezirksrat einschalteten, zog er das Geschäft zurück. Bislang deutet nichts darauf hin, dass sich Ähnliches beim Hochwasserschutz wiederholen wird.

(Der Landbote)