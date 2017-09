Hoselupf zwischen Marktständen

Obwohl es in Strömen regnete, war der Dorfmärt in Buch am Irchel gut besucht. «Leider findet der Markt nur alle vier Jahre statt, dabei ist es toll, bekannte Gesichter zu treffen und einen Schwatz zu halten», gibt eine Besucherin zu. Viele Marktstände wurden von den Vereinen im Dorf oder Einheimischen betrieben.

In die Schwingerhose steigen

Von ausserhalb kam jedoch der Schwingklub Winterthur, der an diesem verregneten Vormittag sein Klubschwingen durchführte. Nachdem die Schwinger ihre Gegner ins Sägemehl befördert hatten, konnten die Besucherinnen und Besucher selber in die Schwingerhose steigen. «Wir bieten das Schwingen für alle im Rahmen des Eidgenössischen Schwinger-Schnuppertages an», erklärte OK-Mitglied Angelika Kramer. Obwohl der Schwingsport in den letzten Jahren anBeliebtheit zugelegt habe, seien neue Mitglieder immer willkommen. Anita Joray von der Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle) bot den Besucherinnen und Besuchern mittels einer VR-Brille einen Blick in die Zukunft an, nämlich wie geologische Tiefenlager dereinst aussehen könnten. «Der radioaktive Abfall ist vorhanden und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir ihn lagern», sagt Anita Joray. Das Interesse der Besucherinnen und Besucher war gross und sogar ältere Personen wagten den Blick in die futuristisch anmutende Brille.

An den Ständen boten die Marktfahrerinnen und -fahrer handgestrickte Schals oder Handschuhe, Gebäck, Gemüse und Früchte oder aus Blech gefertigte Tiere an.

Und an mehreren Ständen waren Kunstwerke aus Beton ausgestellt. «Beton ist ein spannender Werkstoff, man kann ihn nicht nur giessen, sondern auch modellieren», erklärt Sonja Vanzella. Sie hat aus dem Baustoff Pilze, Schalen oder Kürbisse gefertigt. Ein paar Marktstände weiter fallen die farbigen Taschen vonKathrin Liechti auf. «Ich fertige die Taschen aus plastifiziertem Stoff.» Neben den grossen Einkaufstaschen hat sie auch Necessaires oder Etuis im Angebot. Ein Blickfang sind kleine Betten für Katzen. Sie sind aus hölzernen Weinkisten gefertigt und mit handgenähten Kissen ausgestattet.

Für einen guten Zweck

Da an solchen Märkten vielen Leuten das Portemonnaie etwas lockerer sitzt, profitieren auch Standbetreiber, die für einenguten Zweck sammeln. Susanne Bührer engagiert sich für die Stiftung Green Ethiopia, die sich in Äthiopien für den Bau von Schulen, den besserem Zugang zu Trinkwasser oder die Förderung von Kleinbauern einsetzt. An ihrem Stand bietet sie farbige Schals oder Geschirr an, die in Äthiopien hergestellt wurden. «Green Ethiopia fördert zum Beispiel die Aufforstung von Wäldern. So kann der Boden Wasser speichern und das Land erodiert weniger.» Ausserdem fördere die Stiftung Frauen, diese müssten jeweils grosse Lasten tragen. Man sorge dafür, dass die Frauen Esel erhalten, die sie entlasten.

(Der Landbote)