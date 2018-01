«Ich habe immer eine offene Tür»

«Nun kann ich endlich etwas aufatmen, der Umzug und die Renovation im Spiegel und im Lin­denhus sind abgeschlossen», sagt Yvonne Fehlmann, Geschäftsführerin der beiden Pflegezentren. Nach einer Umbauphase von etwas mehr als einem Jahr konnten die Bewohnerinnen und Bewoh­ner im vergangenen Mai wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückkehren.

Der Umbau und der Umzug gehören sicher zu den grössten Her­ausforderungen in der langjährigen Karriere von Yvonne Fehlmann. Die ausgebildete Krankenpflegerin arbeitet seit mehr als 23 Jahren im «Spiegel». «Am Anfang habe ich etwa zweimal pro Woche im Stundenlohn Nachtwache gemacht. Das war ideal für mich, da meine Söhne noch klein waren und ich tagsüber zu Hause war.»

Später absolvierte sie die Weiterbildung zur diplomierten Pflegefachfrau und zur Teamleiterin. «Danach übernahm ich die Pflegedienstleitung, was mir auch heute noch grossen Spass macht.» Später kamen noch die Pflegedienst- sowie die Heim­leitungs-Ausbildung dazu.

Nahe bei den Menschen sein

Als sie 2007 angefragt wurde, ob sie die Leitung des Pflegezentrums Im Spiegel übernehmen wolle, lehnte sie dankend ab. Sie wollte die Pflegedienstleitung behal­ten. «Ich fürchtete, dass ich dann nicht mehr so viel Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden ­habe, und diesen Kontakt wollte ich unbedingt beibehalten.»

«Ich kann nur herausfinden, ob sich alle wohlfühlen, wenn ich mit ihnen spreche.»



Auf eine erneute Anfrage im Jahr 2010 hat sie dann doch die Leitung der beiden Pflegezentren übernommen. Sie pflege nach wie vor den Austausch mit den Mit­arbeitenden sowie den Bewohnern. «Ich kann nur herausfinden, ob sich alle wohlfühlen, wenn ich mit ihnen spreche.» Das nehme vielleicht viel Zeit in Anspruch, aber es lohne sich. Logistisch sei es manchmal etwas viel, weil sie sowohl im «Spiegel» als auch im «Lindenhus» präsent sein wolle.

Früher wurden die beiden Pflegezentren separat ­geführt. 2007 schloss man die beiden Betriebe zusammen. «In den beiden Zentren herrschten unterschiedliche Philosophien, und diese auf einen Nenner zu brin­gen, war eine Herausfor­derung», erinnert sich Yvonne Fehlmann.

In der Zeit, als die beiden Zentren umgebaut wurden und alle Bewohnerinnen und Bewohner im Provisorium in Winterthur lebten und alle Mitarbeitenden zusammen arbeiteten, wuchs das ganze Team zusammen. «Mein Team ist ausgezeichnet, und nur dank diesem Umstand funktionieren die beiden Pflegezentren sehr gut.» Einige ihrer 125 Mitarbeitenden arbeiten schon seit 10, 15 oder 20 Jahren im «Spiegel» sowie im «Lindenhus», das sei nicht selbstverständlich, ist die Geschäftsführerin überzeugt.

«Ich möchte meinen Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld bieten, in dem es angenehm ist zu arbeiten und in dem sie sich wohlfühlen.» Fehlmann sieht sich als empa­thische Chefin, die ihren Mitarbeitenden zuhört. «Ich ­habe, wenn möglich, immer ein offenes Ohr und eine offene Tür.»

Ambitiöse Budgetvorgaben

Neben der Mitarbeiterführung muss sie diverse Gesetze sowie die Anforderungen der Gesundheitsdirektion erfüllen. «Dazu kommt, dass wir ambitiöse Budget­vorgaben haben, die einzuhalten sind.» Wie überall in der Pflegebranche sei der Mangel an ausgebildeten Fachkräften ein Dauerthema. Der Markt sei total ausgetrocknet, Ungelernte gebe es genügend, aber solche mit einem Berufsabschluss, um die müsse man sich bemühen.

An ihrer Arbeit schätzt sie die Vielfalt und dass sie ihr Organi­sationstalent ausleben könne. «Den Kontakt zu den Menschen finde ich das Schönste an meiner Arbeit.» Yvonne Fehlmann ist sich bewusst, dass sie darauf angewiesen ist, Menschen mit dem nötigen Vertrauen in sie um sich zu haben, die ihr diese Aufgabe zutrauen. «Der ehemalige Präsident der Heimkommission, der Zeller Gemeindepräsident Martin Lüdin, hat mich immer unterstützt und mich motiviert, die Leitung der Pflegezentren zu übernehmen.» Für diese Unterstützung und den Glauben in ihre Person sei sie sehr dankbar.

(Der Landbote)