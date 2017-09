«Ich hatte noch nie so starke Tänzer»

Aus der Musikanlage dröhnt Hip-Hop-Beat. Auf der Tanzfläche daneben bewegt sich eine Gruppe von 16 Kindern und Jugendlichen so synchron wie möglich zum Takt. Akrobatische Einlagen dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. Luca Scioscia steht als stiller Beobachter daneben. Als die Musik langsam ausklingt, sagt er: «Euer Timing bei der einen Kopfbewegung stimmt noch nicht ganz. Ich mach es euch nochmals vor.»Scioscia betreibt seit zehn Jahren seine eigene Hip-Hop-Tanzschule in Aadorf. Dass hier auf jedes Detail geachtet wird, merkt man auch als Aussenstehender schnell. Das Niveau ist hoch. Kein Wunder – so hat sich die Tanzgruppe erst im Juni den Schweizer-Meister-Titel in der Kategorie «Hip-Hop Formation» gesichert. «In der Qualifikation haben wir uns bereits gegen 60 Mitstreiter durchgesetzt. Im Finale waren wir dann das beste von neun Teams», erinnert sich Scioscia.

Hauseigenes Casting

Dementsprechend ist der 34-Jährige mit seinen aktuellen Schülern auch sehr zufrieden: «Ich hatte noch nie so eine starke Gruppe.» Die elf bis 15 Jahre alten Kinder und Jugendlichen seien motiviert und lernfähig. Wie gut sie im weltweiten Vergleich dastehen, zeigt sich dann Ende Oktober an den Weltmeisterschaften in Dänemark. Dort tanzt Scioscias Team gegen rund 60 weitere Gruppen um den Sieg. Und obwohl er mit der aktuellen Darbietung seiner Formation noch nicht wirklich zufrieden ist, blickt er dem Event optimistisch entgegen: «Ich weiss, dass meine Tänzer gut sind, und ich weiss auch, dass ich aus jedem Einzelnen das Maximum herausgeholt habe.»

Insgesamt trainiert Scioscia in Aadorf rund 150 Schüler. Jedes Jahr wählt er an einem Casting eine Gruppe aus, mit der er jeweils zur Qualifikation für die Schweizer Meisterschaft antritt. Diese Gruppe hat dann auch einen deutlich intensiveren Trainingsplan. «Wir trainieren momentan über fünf Stunden pro Woche in der Gruppe inklusive Fitnesstraining», sagt Scioscia. Hinzu komme das individuelle Training zu Hause. «Wer das vernachlässigt, riskiert Strafliegestütze für die ganze Gruppe», erklärt der Tanzschulleiter.

Strenge Kriterien

An der Weltmeisterschaft bewertet dann eine achtköpfige Jury die Darbietungen nach drei Kriterien. So müssen nebst der Technik auch das «Image» der Tänzer und die Choreografie stimmig sein. Abzüge kann es für jede Kleinigkeit geben. Sogar die Auswahl der Musik ist entscheidend. So dürfen die ausgewählten Lieder laut Scioscia keine Kraftausdrücke enthalten. Auch müsse die Musik eindeutig aus dem Genre Hip-Hop stammen, was derTanzschulleiter bedauert: «Das schränkt natürlich die Kreativität ein, vor allem weil die Grenzen ziemlich schwammig sind.»

Die Choreografien betrachtet die Jury von einer erhöhten Position aus. «Häufig achtet sie zuerst auf die hintersten Reihen, da dort meist die schlechteren Athleten positioniert sind», erklärt Scioscia. In seinem Team befinden sich auch einige Neulinge, die er aber mittlerweile zu sehr guten Tänzern geformt habe. Dennoch erwarte er für die Weltmeisterschaften keine bestimmte Rangierung: «Ich will einfach, dassalle ihr Bestes geben.»

Für Scioscia selbst ist die Weltmeisterschaft in erster Linie eine Inspirationsquelle für zukünftige Choreografien. Er hat aber auch bereits als aktiver Tänzer daran teilgenommen. Mit einem Kollegen erreichte er als stärkstes Schweizer Duo gar einmal den40. von rund 100 Plätzen.

Seine Leidenschaft fürs Tanzen entdeckte er bereits als Kind. Mit 16 trat er dann erstmals einer Tanzschule bei, bevor er im Oktober 2007 seine eigene gründete. «Ich habe dafür mein gesamtes Erspartes aufgewendet», erinnert sich Scioscia. Rückblickend habe sich die Investition aber auf jeden Fall gelohnt. (Der Landbote)