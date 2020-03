Ihre Maschinen stellen in aller Welt Käse her

Zwei Käser stehen um einen grossen Holzbottich, mischen und kneten eine weisse Masse, die sich langsam zu Käse verdickt und danach in einem Kühlbecken von Hand zu Mozzarella-Kugeln geformt wird. Dieser traditionellen Muskelarbeit steht die Käsereitechnik der Sulbana AG gegenüber: Metallen glänzende Produktionsanlagen, die ganze Hallen füllen. 1,5 bis 2 Mitarbeiter braucht es, um so eine Anlage zu überwachen. «Man kann eigentlich die Lichter löschen und sie alleine laufen lassen», sagt Michael Läubli, seit 2018 Bereichsleiter Käsereitechnik der Sulbana AG in Elsau, die international Käsereitechnik produziert.

40000 Tonnen Milch

Hart- und Schnittkäse wird auf grösseren Anlagen hergestellt als der Mozzarella, der Prozess dauert länger.Fotos zeigen die industrielle Herstellung von Emmentaler, der in Blöcken von mehr als zwei auf zwei Metern aus der Maschine kommt und aussieht wie eine dicke, weisse Matratze. Gereift wird er sechs bis zehn Wochen lang, bevor er in Sandwiches landet. Das ist weit entfernt von der Käsereiromantik, die die Fernsehwerbung hierzulande beschwört: «Man merkt natürlich den qualitativen Unterschied zu einem Schweizer Emmentaler, der sechs Monate lang gereift ist», sagt Läubli. Es brauche nun mal beides.

International produziert sie unter Thorsten Kehl (CEO), Michael Läubli, Isabelle Bockermann, Mergim Muslija vor allem Käsereitechnik. Bild: Marc Dahinden

Eine Hartkäse-Anlage der Sulbana verarbeitet jährlich bis zu 40000 Tonnen Milch. «In Deutschland ist das gross für eine Käserei, in den USA oder Australien sind aber noch grössere Anlagen in Betrieb», sagt Läubli. 40000 Tonnen Milch entsprechen ungefähr dem Milchvolumen, das 30000 Kühe jährlich liefern. 30000 Kühe sind etwa 4,4 Prozent aller Schweizer Milchkühe Stand 2019.

1983 gründete Käsermeister Andreas Hugi die Sulbana in Räterschen, Elsau, und begann damit, Anlagen für die Produktion von Mozzarella und Pizzakäse zu verkaufen. Im gleichen Jahr verzeichnete er den ersten Grossauftrag in der Höhe von einer Million Franken. 1987 kommt das zweite Standbein der Firma hinzu, sie lanciert mit der Niederdruck-Schaumreinigung eine Technik, mit der die Käsereianlagen schonend gesäubert werden können. Obwohl der Geschäftsbereich Käsereitechnik rund 90 Prozent für die Sulbana Gruppe ausmache, sei man in der Schweiz vor allem als Hygienetechnik-Spezialist im Lebensmittelmarkt bekannt, sagt Thorsten Kehl, Geschäftsleiter der Sulbana.

Sulbana wächst

«Die Auftragslage ist noch nie so gut gewesen, wie heute», sagt Kehl. Kürzlich wurde die Sulbana von der deutschenAlpma Alpenland Maschinenbau GmbH übernommen. Seit 2019 gehören ihr 65 Prozent der Anteile, 35 Prozent hält der Sulbana-Gründer Andreas Hugi – aber nur noch einige Jahre lang. «Es war kein Muss, aber ein strategischer Zusammenschluss, der absolut Sinn gemacht hat», sagt Kehl. Gerade in der internationalen Käsereitechnik werden Projekte immer grösser. Über Alpma erhalte man nun Zugänge zu neuen Märkten wie Australien oder Russland. Auswirkungen auf die Elsauer Mitarbeiter habe die Übernahme nicht gross gehabt und im letzten Jahr sei die Firma um mehrere neue Angestellte gewachsen. «Wir suchen immer noch Projektleiter.»

Bild: Marc Dahinden

Hergestellt werden die Käserei-Anlagen nicht in Elsau selbst, sondern in den Sulbana-Filialen in Italien und Finnland. Rund 100 Mitarbeitende beschäftigt das Unternehmen insgesamt, in Elsau sind es etwa 30. Vom Coronavirus ist die Firma insofern betroffen, als dass Techniker aus Italien derzeit nicht zu anderen Arbeitseinsätzen ausrücken können. Die Produktion sei aber nicht beeinträchtigt und Krankheitsfälle gebe es bis jetzt keine, sagt Kehl. Es seien aber mehr Bestellungen für Handdesinfektionsspender eingegangen.

Zwangsgereinigtes Personal

In der Schweiz ist die Sulbana im Bereich der Hygienetechnik Marktführerin. «Moderne Anlagen haben sensible Kleinteile und Displays, denen eine Hochdruckreinigung nicht gut tun würde», erklärt Bereichsleiter Mergim Muslija. Die Niederdrucktechnik der Sulbana funktioniert mit deutlich weniger Druck, als etwa beim Auto- oder Fensterputzen verwendet wird.

Zum selben Geschäftsbereich gehört die Personalhygiene. Grossunternehmen wie Bell aber auch das lokale Gewerbe wie die Metzgerei Würmli setzen auf Geräte der Sulbana, an denen Arbeiterinnen und Arbeiter im Lebensmittelbereich ihre Hände oder Schuhsohlen reinigen und desinfizieren können. In grösseren Betrieben funktioniert das oft «zwangsgesteuert»: Die Schleuse zum sensiblen Bereich öffnet sich nur, wenn das Personal die Hygieneanlage, die entfernt an eine kleine Autowaschanlage erinnert, durchlaufen hat.