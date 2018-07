Im alten Haus an einem neuen Ort aufwachen

«Es fühlt sich seltsam an», sagt Hausbesitzer Peuss Hürlimann (56). «Ich bin im selben Haus, aber es steht in einer ganz anderen Umgebung». Sein Wohnhaus befindet sich jetzt statt in Frauenfeld in Brügg bei Biel. «Vom Dach, wo ich gerade arbeite, sehe ich Eiger, Mönch und Jungfrau». Hürlimanns Elementhaus wurde vor 18 Jahren in einem Frauenfelder Wohnviertel aufgerichtet. Es stammt von der Holzbaufirma Arbos AG in Dinhard und war der Prototyp eines transportfähigen Holzhauses. Seine Konstruktion hat nun ihre Bewährungsprobe bestanden.

Am Mittwoch letzter Woche um fünf Uhr früh fuhr ein Kranlaster in Winterthur los. Er erreichte Brügg um Viertel nach Sieben. Um Acht konnten Hürlimann, der gelernte Zimmermann, und seine Leute anfangen, das Haus in Brügg aufzubauen. Am Donnerstag Abend stand es am neuen Standort. «Das war so geplant», sagt Hürlimann, «trotzdem war ich erleichtert, als wir fertig waren. Ganz sicher ist man ja nie, ob auf einer Baustelle alles klappt.» Hürlimanns Rechnung ging perfekt auf. Alle Element passten zueinander. «Ganz genau gleich wie vor 18 Jahren», sagt Hürlimann.

Ohne jeden Schaden

Schon der Abbau am alten Ort in Frauenfeld funktionierte plangemäss (siehe Landbote vom 1. Juni). Damals packten die Bauleute die Holzelemente wasserfest ein und lagerten die so entstandenen riesigen Pakete für gut drei Wochen in Oberwangen SG ein. In der Zwischenzeit erstellte ein Baumeister in Brügg neue Fundamente einen kleinen Keller für das Haus. Am Montag letzter Woche wurde das Gerüst aufgestellt. Tags darauf erfolgte der eigentliche Transport des abgepackten Hauses. «Alle Elemente sind heil geblieben», sagt Hürlimann hoch erfreut.

Ganz fertig ist das Haus in Brügg aber noch nicht. Bis anhin fehlen die Wasser und Stromanschlüsse. Erst Ende September werden Hürlimann und seine Frau ins alte Haus am neuen Ort einziehen. Dann ist ein für die Schweiz ungewöhnlicher Vorgang zu Ende. Für Hürlimann wird das ein besonderer Moment. «Ich werde in meinem gewohnten Schlafzimmer aufwachen, aber mit Blick in einen anderen Garten. Der war schon vor dem Haus da und blüht gerade wunderschön» (Landbote)