Imker ist besorgt, weil öfter Bienen gestohlen oder vergiftet werden

Die Versammlung des Kantonalverbands Zürcher Imkervereine ist zwar abgesagt, aber zum nächsten Termin wollen siedie Kantonspolizei Zürich und eine Versicherung als Referenten einladen.Ist das nicht eher ungewöhnlich?

Werner Mettler: Doch, aber mich und auch andere Kollegen beschäftigen die Fälle von Bienendiebstählen und -vergiftungen. In Rudolfingen wurden vor einem Jahr Bienenköniginnen aus 14 Bienenkästen gestohlen, und in Rafz wurden vor zwei Jahren Bienen vergiftet. Im letzten Herbst starben im Kanton Aargau dann noch diverse Völker durch verunreinigte Insektizide. Ich habe einfach ein ungutes Gefühl.

Weshalb genau?

Die Bienenhäuser und Magazine stehen meist abseits von Wohnhäusern – unbeobachtet. Es ist relativ einfach für jemanden, der leidwerken will. Ich weiss, dass es Wildtierkameras gibt, und frage mich, ob man sie zweckentfremden könnte, um zu prüfen, wer herumschleicht. Da stellen sich aber verschiedene Fragen zum Datenschutz und dazu, ob solche Aufnahmen überhaupt als Beweise in einem Strafverfahren zugelassen wären. Kameras aufzustellen, deren Aufnahmen dann nicht verwendet werden können, bringt nichts. Ich hoffe, die Kantonspolizei kann uns Imker genauer Auskunft geben.

Wo kommt die Versicherung ins Spiel?

Nach einem Vergiftungsfall gelangte eine Berufsimkerin an die kantonalen und nationalen Verbände mit der Bitte, einen Beitrag an ihre Ausfälle zu leisten. Das wurde allerdings abgelehnt. Zu Recht, denke ich. Wenn man beruflich Bienen züchtet, muss man für sich selbst entscheiden, ob man eine Versicherung abschliesst oder den Schaden allenfalls selbst trägt. Mich interessiert aber, wie viel eine Versicherung kostet und was sie genau abdeckt.

Wie geht es den Bienen denn generell?

Wir hatten kürzlich die Generalversammlung des Bienenzüchtervereins Elgg und Umgebung, den ich präsidiere, und ich habe Unterschiedliches gehört. Es ist aber noch etwas früh für eine abschliessende Beurteilung. Die Bienen wachen jetzt gerade erst auf. Wenn man oben über den Brutraum greift und es kalt ist, dann brüten sie noch nicht. Wenn es warm ist, geht es dem Volk gut.

«Bienenhäuser stehen meist abseits von Wohnhäusern – unbeobachtet.»Werner Mettler,

Präsident des Bienenzüchtervereins Elgg und Umgebung

Wie geht es Ihren eigenen Bienen?

Hier bei mir in Wildberg oben ist die Temperatur noch etwas tiefer als vielleicht in Andelfingen. Bei Temperaturen unter 12 Grad öffne ich kein Bienenhaus, sonst geht noch mehr Wärme verloren. Fürs Bienenvolk ist das ein riesiger Eingriff, wenn man den Kasten öffnet. Es dauert mehrere Stunden, bis die Bienen das Klima wieder im Griff haben. Also weiss ich noch nicht genau, wie viele Bienen noch in den Kästen sind und ob sie stark genug sind, um sich zu einem grossen Volk zu entwickeln. Ich kann auch nicht beurteilen, wie es den Königinnen geht.

Sie kommen gerade vom Bienenhaus, was haben Sie denn gemacht?

Seit Ende Februar lege ich einen Futterteig, hergestellt aus diversen Zuckerarten, oben auf den Brutraum. Weil der Winter so warm war, sind die Bienen weniger starr und bewegen sich mehr, darum brauchen sie auch mehr Futter. Wenn sie im Frühling zu wenig Vorräte haben, könnten sie verhungern. Ich sehe an den leeren Schächtelchen, dass sie sich schon gut am Futterteig bedienen.

War 2019 ein gutes Honigjahr?

Nein, das war leider ein ganz schlechtes Jahr. Der Frühling war sehr warm, aber im April hat es nochmals geschneit, während viele Obstbäume schon blühten. Weil es so kalt war, konnten die Bienen den Nektar nicht einsammeln. Im Sommer war es dann eher zu warm und windig, dann trocknet der Nektar auf den Pflanzen ein und sie können ihn nicht mehr aufsaugen.