Immer Ärger mit Tempo 30

Auf der Büelstrasse muss sich etwas ändern. Da sind sich Anwohner, Kanton und Gemeinde einig. Immer wieder kommt es bei den engen Platzverhältnissen, die auf der Strasse herrschen, zu gefährlichen Situationen für Autos, Fussgänger, Velofahrer oder auch Reiter.

Doch was sich genau ändern soll – darüber sind sich nicht alle einig. Darum haben Anwohner vor einiger Zeit eine Interessengemeinschaft (IG) Büelstrasse formiert und nun eine Petition mit insgesamt 119 Unterschriften und acht Seiten Argumentation eingereicht. Die Petitionäre fordern in ihrer Bittschrift an den Gemeinderat, dass auf der Büelstrasse Tempo 30 gelten soll. Aber: Sie wollen keine baulichen Massnahmen, die normalerweise mit einer solchen Geschwindigkeitszone einhergehen. Das wären beispielsweise Schwellen oder Verengungen, die den Verkehr bremsen sollen.

«Nicht zielführend»

Im November des letzten Jahres hatte der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung kurz über das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) der Kreuzung ­Büel-/Dorf-/Grüterstrasse in Rickenbach informiert. Vor knapp zwei Jahren hatte die Versammlung einen Kredit von 395 000 Franken für verkehrsberuhigende Massnahmen bewilligt. Da die Büelstrasse jedoch dem Kanton gehört, ist dieser für die Gestaltung und Verkehrssicherheit zuständig.

Der Gemeinderat habe jedoch eine «grobe Variante zur weiteren Vorgehensweise» ausgewählt, hiess es im Dezember im Dorfblatt «Rickenbacher». Diese Variante sieht vor, dass der Strassenbereich an den Kreuzungspunkten einen helleren Belag erhalten könnte und private Grundstücke im Platzperimeter gepflastert werden sollen. Von Altikon her wäre ein Eingangstor geplant, das den Verkehr abbremst. Zudem werde eine Temporeduktion auf 40 Kilometer pro Stunde geprüft. Das Projekt werde im Sommer 2018 öffentlich aufgelegt und voraussichtlich 2021 umgesetzt.

Die Anwohner ärgern sich über dieses Konzept. Es sei nicht zielführend, schreiben sie in ihrer Petition. Das Eingangstor behindere die Durchfahrt für die Landwirte mit grossen Maschinen und an den helleren Belag würden sich Autofahrer schnell gewöhnen. Die beiden Massnahmen würden zudem keine gemässigtere Fahrweise auf dem mehrere Hundert Meter langen Abschnitt zwischen den Kreuzungen bewirken. «Wir sind befremdet über die Tatsache, dass sich ein Konzept in Entwicklung befindet, das die klar kommunizierten Begehren der Anwohner nicht erkennen lässt», sagt Yves Kaufmann, Mitglied der IG.

Die Petitionäre fordern den Gemeinderat darum auf, das Konzept fallen zu lassen und sich beim Kanton für Tempo 30 ohne Hindernisse einzusetzen. Sie beziehen sich in ihrer Argumentation auf verschiedene Bundesgerichtsurteile und auf andere Ortschaften, in denen Tempo 30 auch auf Kantonsstrassen eingeführt wurde, wie zum Beispiel in Elgg oder Kollbrunn.

«Kann Frust verstehen»

Schon seit Jahren beschäftigt die Temporeduktion Volk und Gemeinderat von Rickenbach (siehe Kasten). Die aktuelle Petition ist ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte. Gemeindeschreiber Roger Jung bestätigt den Eingang des Schreibens. Man werde der IG Büelstrasse auf jeden Fall eine Rückmeldung geben. «Wir werden mit allen Beteiligten des Projekts von Kanton und Polizei Kontakt aufnehmen und diese in unsere Stellungnahme einbeziehen», sagt Jung. Strassenprojekte sind komplex. Der Fall Büelstrasse ist aber noch etwas komplizierter: Eine Kantonsstrasse, die durch ein schutzwürdiges Ortsbild führt – weshalb sie besonders gut gestaltet werden muss – mit engen Platzverhältnissen, Schulweg und Durchgang für Autos, Fussgänger und Velofahrer. «Es ist wirklich nicht einfach, hier ein mehrheitsfähiges Projekt auszuarbeiten, das allen Ansprüchen gerecht wird», sagt Jung. Zudem sei es ein Projekt des Kantons. «Wir können nur Wünsche anbringen.» Weil so viele Ämter involviert sind, dauere der Prozess lange. «Diesen Frust kann ich verstehen.»

Mitwirken darf die Bevölkerung per Gesetz. Über ein geplantes Projekt informieren die Behörden und es wird öffentlich aufgelegt. «Aber anscheinend reicht das in diesem Fall nicht aus», sagt Jung. Keineswegs habe man die Anwohner ausschliessen oder ignorieren wollen. «Es ist uns wohl nicht gelungen, das auch so zu kommunzieren.» Man wolle die Petitionäre und die Verantwortlichen der Behörden für Gespräche an einen Tisch holen, versichert Jung. «Der Gemeinderat ist offen für den Dialog. Vielleicht finden wir neue Ideen und Lösungen.» (Der Landbote)