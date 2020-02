In Bauma planen sie den Neuanfang

Eine steile Strasse führt von Bauma hoch zum Weiler Unterer Wolfsberg. Dort, wo es vor knapp drei Wochen während des Sturms Sabine so verheerend gebrannt hat, lag gestern Morgen alles unter einer dünnen Schneedecke.

So waren die Spuren dieses Brandes fast nicht mehr zu sehen - die freistehenden Grundmauern, das versengte Blech, die verkohlten Holzbeigen, die ausgebrannten Fahrzeuge.

Sichtbar ist in diesen Tagen in Bauma jedoch etwas anderes: die Solidarität gegenüber jenen sieben Menschen aus mehreren Familien, die nach dem Brand obdachlos wurden. Am Donnerstagabend fand im Gasthof Tanne ein Benefizkonzert statt, über 100 Leute kamen zusammen. Im Zentrum stand auch die Bauernfamilie Frauchiger, die ihren Hof und vieles mehr verloren hat. Die allermeisten Tiere hatten den Brand glücklicherweise überlebt.

Berührende Spende eines Kindes

Und auch gestern Freitag zeigte sich die Solidarität erneut, als ob sie sich dieser Tage in die Dorf-DNA von Bauma einschreiben würde. Die Gemeinde teilte mit, es seien bisher rund 660000 Franken an Spendengeldern eingegangen - natürlich nicht nur aus dem Dorf sondern aus der ganzen Schweiz.

«Es war emotional, all diesen Leuten, die uns helfen, in die Augen schauen zu können.»Remo Frauchiger

Vom Brand betroffener Bauer.

«Eindrücklich und berührend sind viele Zeichen der Verbundenheit. Sei es die Überweisung von 5 Franken durch ein Kind, seien es viele persönlich überbrachte Spenden oder aufmunternde Karten und Briefe», schreibt die Gemeinde. Ein Augenschein im Gemeindehaus bestätigt dies.

Offene Kartons liegen herum, gefüllt mit Geschenken wie Wollsocken. Der Gemeindepräsident Andreas Sudler sagt dazu: «Wir stehen im engen Kontakt mit den Betroffenen. Es wird noch eine Weile dauern, bis der Wiederaufbau starten kann. Die Betroffenen und der ganze Gemeinderat möchten sich herzlich für die grossartige Hilfe bedanken.»

Betroffener Bauer findets «mega schön»

Remo Frauchiger, der den abgebrannten Bauernhof in dritter Generation führte, war gestern einmal mehr ergriffen von der Anteilnahme. «Der Abend am Donnerstag war mega schön. Es war so emotional, all diesen Leuten, die uns helfen, in die Augen schauen zu können.»

Angesprochen auf die Spenden gibt sich Frauchiger zurückhaltend: «Vom Brand waren mehrere Eigentümer betroffen, deshalb ist noch völlig unklar, wie das Geld verteilt wird und wofür es gebraucht wird.»

Doch Pläne werden bereits geschmiedet. Die Rede ist allerdings nicht einfach von einem Wiederaufbau. «Ich weiss zwar von Höfen, die nach neun Monaten wieder aufgebaut wurden, aber das ist nicht unser Ziel», sagt Remo Frauchiger. Wir haben vor, noch jahrzehntelang oberhalb von Bauma zu wohnen und zu bauern. Entsprechend langfristig werde nun geplant.

Auch der Vater Walter Frauchiger sagt am Telefon, er wünsche sich nun einen geordneten Neuaufbau, damit es am Schluss «eine schöne Sache» werde. Angesichts der Solidarität zeigt sich Frauchiger senior überwältigt, er finde keine Worte dafür.

Walter Frauchiger hatte den Hof einst selber übernommen. Beim Brand fiel unter anderem sein Elternhaus den Flammen zum Opfer.

Versicherung zahlt, Ermittlungen laufen

Klar ist, dass der Brandschaden an sich durch die Gebäudeversicherung gedeckt ist. Auch hier sind die genauen Summen aber noch unklar. Zur Brandursache gibt es von Seiten der Behörden noch keine Auskunft. Dem Vernehmen nach war aber ein technischer Defekt an einem Stromleitungskabel der Auslöser für das Feuer.

Spenden für die Betroffenen vom Unteren Wolfsberg sind weiterhin möglich. Einzig bei Naturalgaben, oder eben beispielsweise Wollsocken, ist der Bedarf laut der Gemeinde Bauma mittlerweile gedeckt.