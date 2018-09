In neuer Gemeinde Stammheim bleibt ein Dorf aussen vor

Am 1. Januar startet die neue, fusionierte Gemeinde Stammheim – ohne Vertretung von Unterstammheim im Gemeinderat und in der Schulpflege. Einzig in die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat es gestern ein Unterstammer Kandidat geschafft.

In der Fusionsabstimmung vor einem Jahr war der Nein-Stimmen-Anteil mit rund 43 Prozent in Unterstammheim am höchsten. Zur gestrigen Wahl in den Gemeinderat traten für die fünf Sitze neun Kandidaten an, davon zwei aus Unterstammheim ohne Erfolg: einerseits der bisherige Gemeinderat und bekennende Fusionsgegner Stephan Ammann, andererseits der Weinländer Grünen-Präsident Thomas Feer und engagierte Fusionsbefürworter. Für die fünf Sitze der Schulpflege kandidierten sieben Personen. Darunter auch die beiden Unterstammer Christoph Frei (bisher) und Gabriela Weinig (neu), welche die Wahl ebenfalls verpassten. Frei wollte ausserdem Präsident der Schulpflege werden.

Die Kleinste ist übervertreten

Von den drei Stammertaler Gemeinden Waltalingen, Oberstammheim und Unterstammheim hat Erstere mit rund 650 Personen am wenigsten Einwohner. Und trotzdem: Mit insgesamt acht Personen in den drei Behörden stellt die kleinste Gemeinde am meisten Mitglieder, gefolgt von Oberstammheim mit sechs und Unterstammheim mit nur einem Behördenmitglied. Allein in der fünfköpfigen RPK sitzen vier Waltalinger, davon drei aus dem dazugehörigen Dorf Guntalingen. Eine festgeschriebene Mindestvertretung der alten Gemeinden in der neuen Gemeinde gibt es nicht. (Der Landbote)