In wenigen Tagen vom Schüler zum Akrobaten geworden

Es ist kurz nach 9 Uhr am Freitagmorgen. Auf der grünen Wiese beim Schulhaus Rietacker in Seuzach steht ein blaues Zirkuszelt. Es ist das Zelt des Circolino Pipi­strello. Mehr als 100 Schüler und Schülerinnen haben sich davor versammelt. Lehrpersonen und Zirkusleute geben ihnen letzte Anweisungen. Denn um 9.30 Uhr startet die Hauptprobe für den grossen Galaabend, an dem Eltern und Verwandte im Publikum sitzen werden.

«Ich bin voll aufgeregt», sagt Lena. Sie ist eine von acht Tuch-Akrobatinnen des Teams «Verrückter Dschungel», das an zwei blauen Tüchern zeigen wird, was es vier Tage lang einstudiert hat. Die Figuren nennen sich «Chörb­li», «Sterne» und «Buddha». Zwei Meter über dem Boden wickeln sich die Mädchen und ein Junge scheinbar mühelos in die Tücher ein, die wie ein Vorhang von der Zirkuskuppel hängen.

Die Zirkuswoche sei sehr toll, sagt Sarina. «Und lustig», ergänzt Kim. Schon am Montag haben im Primarschulhaus Birch Workshops stattgefunden, an denen die Schüler gelernt haben, wie man Zaubertricks vorführt oder Seifenblasen macht. Am Dienstag durften sie sich dann für eine der Manegegruppen entscheiden, die mit den Zirkusleuten ein Programm aufgestellt und einstudiert haben.

Weil in der Manege aber nur rund 100 Kinder mitmachen können, haben die anderen etwa 60 mit ihren Lehrpersonen in Ateliers Glaces hergestellt, Fotos ­geschossen oder Bälle jongliert. Ihre Arbeiten werden sie nicht innerhalb, sondern ausserhalb des Zirkuszeltes präsentieren.

Laut klatschen erwünscht

Dafür dürfen sie während der Hauptprobe am Freitag schon mal ihre Kameradinnen und Kameraden bewundern. Im Zelt mahnt Zirkusfrau Alina Schertenleib: «Egal, ob etwas schiefgeht oder nicht, wir werden ganz laut klatschen.» Und die Kinder tun, wie ihnen geheissen. Dann setzt das Zirkusorchester ein.

Erst spielt das Pipistrello-Team, dann aber werden sie von den «sechs Rockern» abgelöst, dem Schülerorchester. Die Mädchen und Jungs tragen schwarze Brillen und schwarze Hüte. Sie spielen Schlagzeug, Trompete, Geige und Keyboard. Die kleinen Zuschauer jubeln ihnen zu.

Männliche Nummerngirls

Ob Clowns, Zauberer, Akrobaten, Seiltänzer oder Trapezkünstler: Sie alle werden von den «Coolen» angekündigt: in schwarz-weiss gestreiften T-Shirts, schwarzen Hosen, Hüten und dunklen Brillen – die männliche Version der Nummerngirls. Doch anders als die Girls präsentieren sie keine Nummern, sondern die Namen der Gruppen.

«Gryffindor» zum Beispiel. Das sind die Zauberer – in Anlehnung an die Zauberschule von Harry Potter. Ein Handy eines Zuschauers verschwindet in einer Holzkiste. «Jetzt ist es einfach nach hinten gerutscht», flüstert ein Mädchen aus der Zuschauerreihe. Mit dem Zauberstab will es die Zauberin wieder hervorholen. Erst funktioniert das nicht. Mit dem dritten Zauberstab gelingt es endlich.

Eine Projektwoche mit dem Zirkus habe es in Seuzach vor etwa 20 Jahren zum letzten Mal gegeben, sagt Primarlehrerin Simone Winkler. Ihr Fazit: «Es macht Lust, selbst aufzutreten.» (Der Landbote)