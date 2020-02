Infoabend zum neuen Bahnhofplatz

Der Bahnhofplatz in Kollbrunn soll neu gestaltet werden. Im vergangenen Herbst habe der Gemeinderat die Parteien über seine Pläne informiert, dabei seien von verschiedenen Seiten Vorbehalte gegenüber dem Projekt geäussert worden, teilt er mit.

Informationsabend

Die Behörde lädt die Bevölkerung nun zu einem Info- und Diskussionsabend ein: am Montag, 30.März um 19 Uhr, in der Regenbogenhalle in Kollbrunn.