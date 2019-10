Initiative will Wachstum begrenzen

Das Bevölkerungswachstum in seiner Wohngemeinde Seuzach beschäftigt Hans Rudolf Wyss. Der ehemalige Maschinenbauer HTL mit Informatik-Hintergrund, der unter anderem an der Fachhochschule St. Gallen dozierte und nach eigenen Angaben parteilos ist, hat am vergangenen Dienstag mit einem weiteren Einwohner, Dieter Schulthess, eine Einzelinitiative auf der Gemeinde eingereicht. Flankierend wurde dazu nun ein Flyer in die Seuzemer Haushalte verschickt.

Die beiden Initianten wollen in Seuzachs Bau- und Zonenordnung eine Wachstums-Obergrenze von 0,45 Prozent pro Jahr festschreiben. Das entspricht etwa 33 Personen, um welche die Bevölkerung pro Jahr noch zunehmen dürfte. Zur Information: Letztes Jahr ist Seuzach um 0,4 Prozent, sprich 29 Personen auf 7320 Personen angewachsen.

«Initiativen zur Bau- und

Zonenordnung sind keine Seltenheit.»Roland Wetli, Stellvertretender Leiter Abteilung Gemeinderecht Gemeindeamt Kanton Zürich

Die Initiative wird laut Mitteilung von der Umweltorganisation Ecopop unterstützt. Diese wollte vor einigen Jahren auch mit einer Initiative die jährliche Zuwanderung in der Schweiz begrenzen. Sowohl in Seuzach als auch schweizweit wurde diese 2014 von rund 74 Prozent der Abstimmenden klar verworfen.

Der Wortlaut

Der entsprechende Absatz in der Seuzacher Initiative lautet: «Der Gemeinderat plant Erschliessungen, Um- oder Aufzonungen sowie die Erteilung von Baubewilligungen und die Umsetzung von Gestaltungsplanungen so, dass ein Bevölkerungswachstum von maximal 0,45 Prozent jährlich nicht überschritten wird.»

Wie der Gemeinderat dies umzusetzen hätte, wird nicht im Detail ausgeführt. Es heisst dazu: «Wir verzichten auf eine bedeutsame Vergrösserung der Bauzonen.» Die beiden Seuzacher Initianten beziehen sich in ihrer Initiative auf die «Vision Seuzach 2063». Das im Jahr 2013 in einem offenen Workshop erarbeitete Zukunftsbild geht bis 2063 von einer Bevölkerungszahl in der Grössenordnung von 8000 bis 9000 Personen aus.

Tatsächlich hat Seuzach von 1962 bis 2018 um etwa 4650 Personen zugenommen. Würde das so weitergehen, hätte die Gemeinde bis ins Jahr 2063 16400 Einwohnerinnen und Einwohner, schreiben die Initianten.

«Die ruhige und beschauliche Landgemeinde mit vielen Einfamilienhäusern und grosszügigen Gärten hat sich mehr und mehr in Richtung einer Vorortsgemeinde entwickelt»Wyss

Ihre Hochrechnung berücksichtigt allerdings nicht, dass Seuzachs jährliches Wachstum nach dem Bau der Autobahn in den 1970er Jahren teilweise Spitzenwerte von 6 Prozent erreichte. Heute liegt das Wachstum im Null-Komma-Bereich, also bei weniger als einem Prozent.

«Die ruhige und beschauliche Landgemeinde mit vielen Einfamilienhäusern und grosszügigen Gärten hat sich mehr und mehr in Richtung einer Vorortsgemeinde entwickelt», schreibt Wyss in der entsprechenden Medienmitteilung, die mit «Ecopop light für Seuzach» überschrieben ist. Verkehrsstaus, Wartezeiten an den Kreuzungen, Parkplatzbewirtschaftung, verdichtetes Bauen, weniger Grünflächen in der Umgebung und weniger Natur in den Quartieren seien die Merkmale. «Haben wir dadurch unsere Lebensqualität wirklich verbessert?», fragt der Initiant suggestiv.

Die Gültigkeit der Einzelinitiative wird gegenwärtig laut Gemeindepräsidentin Katharina Weibel geprüft. Danach werde der Gemeinderat Stellung nehmen. Der Massstab hierfür wird das übergeordnete Recht sein. Initiativen zur Bau- und Zonenordnung auf Gemeinde-Ebene seien keine Seltenheit, sagt Roland Wetli, Stellvertretender Leiter der Abteilung Gemeinderecht im Gemeindeamt des Kantons Zürich. «Wir beobachten immer wieder, dass Wachstumsfragen die Bürger bewegen.»