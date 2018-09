Ja zu einer gemeinsamen Wasserversorgung

1879 Stimmberechtigte haben sich für einen Zusammenschluss der Wasserversorgung von Wiesendangen und Bertschikon ausgesprochen. Lediglich 260 Personen lehnten den Kredit am Sonntag ab. Damit können gleich mehrere Bauten umgesetzt werden, die auch die Sicherheit erhöhen sollen. In Bertschikon und Gundetswil entstehen damit etwa neue Quellwasserpumpwerke und in Menzengrüt wird das Stufenpumpwerk neu gebaut. Weiter gibt es eine Verbindungsleitung von der Druckzone Gundetswil zum Reservoir Strüdliker sowie weitere Leitungsbauten bis zum Stufenpumpwerk Menzengrüt. Zudem sind diverse Anpassungen an den bestehenden Anlagen geplant. Das Projekt ist laut Behörden ohne Erhöhung des Wasserpreises finanzierbar.

Die baulichen Massnahmen sind Teil eines Gesamtkonzepts: Die Gemeinde hat 2015 ein Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) ausgearbeitet. Dieses wurde vom Kanton genehmigt und soll nun schrittweise umgesetzt werden.

An der Gemeindeversammlung im Juni genehmigten die Anwesenden bereits einen Kredit über 750 000 Franken für einen grossen Leitungsersatz in Zünikon und damit einen Teil des Wasserversorgungsprojekts. (roh)