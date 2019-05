Ja zum neuen Regenbecken

Es war eine klare Sache: 3163 der Illnau-Effretiker Stimmberechtigten haben gestern an der Urne dem Ersatz des Regenbeckens an der Brandrietstrasse in Effretikon zugestimmt. Das Projekt kostet 3,2 Millionen Franken. Die Stimmbeteiligung lag bei 39,5 Prozent. Schon die Rechnungsprüfungskommission und das Parlament hatten nichts gegen das Vorhaben einzuwenden. Sie stimmten ihm einstimmig zu.

Regenbecken dienen im Untergrund der Stadt dazu, bei starkem Regen die Kanalisation zu entlasten. Sie verhindern also, dass es zu überfluteten Kellern oder anderen Wasserschäden kommt. In Effretikon gibt es drei solcher Bauwerke, eines liegt an der Brandrietstrasse, in der Nähe der Parkanlage Moosburg.

Speichervolumen zu klein

Dessen Speichervolumen von 76 Kubikmetern ist mittlerweile zu klein geworden. Es entstand im Jahr 1963. Seitdem sind neue Liegenschaften gebaut worden, weitere sollen in der näheren Umgebung östlich der Bahngleise entstehen. Darum wird das neue Becken, das teilweise unter dem heutigen Parkplatz vor der Parkanlage Moosburg zu liegen kommt, ein Volumen von 290 Kubikmeter fassen, also fast viermal grösser sein.

Das Sonderbauwerk soll elf Meter breit, 23 Meter lang und fünf bis sechs Meter tief werden. Der Zugang zum Becken erfolgt über ein Betriebsgebäude, das auf einer Fläche von 32 Quadratmetern steht. In der oberirdischen Anlage werden der Elektroschrank mit der Steuerung und Messung, die Ventilation und ein Wasser- sowie Stromanschluss untergebracht.

Der Bau wird in Etappen erfolgen, damit das Abwasser während der Arbeiten stets abfliessen kann. Beginnen sollen die Arbeiten in diesem Herbst und Ende 2020 beendet sein. Der Parkplatz inklusive Zufahrt wird leicht nach Westen verschoben und die Zahl der Parkfelder von 14 auf 12 reduziert.

Ein neues WC

Im Kredit von 3,2 Millionen Franken ist auch eine neue WC-Anlage für 80000 Franken enthalten. Diese Kosten gehen zu Lasten der steuerfinanzierten Investitionsrechnung, während das Regenbecken über die Abwassergebühren bezahlt wird.

Vandalen haben das provisorische WC auf dem Moosburg-Areal in den letzten Jahren mehrmals beschädigt. So soll nun im Betriebsgebäude ein neues behindertengerechtes stilles Örtchen entstehen. Die vorgesehene Edelstahl-Konstruktion ist rostfrei und resistent gegen Vandalenakte. Der Zugang für die Wartung des WCs erfolgt getrennt vom Betriebsgebäude des Regenwasserbeckens. (Landbote)