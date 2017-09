«Jetzt ist das Quartier an der Töss an der Reihe»

«Dieses Tössallmendfest mit der Sonderausstellung zur Geschichte des Quartiers ist einmalig», sagt Daniel Spiegel. Noch präsidiert der pensionierte Polygraf die Kulturkommission von Neftenbach. Nächstes Jahr will er aufhören. Gleichtun wird es ihm auch Riccardo Steiner, der ebenfalls seit vielen Jahren in der Kulturkommission dabei ist. «Zuvor müssen wir aber noch eine Altlast abtragen», gesteht Spiegel. Was hat dies mit dem Tössallmendfest am kommenden Sonntag zu tun?

Weder Fisch noch Vogel

«Als die Gemeinde Neftenbach vor ein paar Jahren anlässlich der 800-Jahr-Feier ihre Gesamtgeschichte präsentierte, kam das südlich gelegene Tössallmendquartier zu kurz.» Weder Fisch noch Vogel, weder Dorf noch Aussenwacht, sei es zwischendie Maschen gefallen, so Spiegel. «Das haben uns Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers übelgenommen.» Und so kommt es, dass nun am Sonntag ein einzigartiges Töss­allmendfest samt Aufarbeitung der speziellen Geschichte des Quartiers stattfindet. Neben der Sonderausstellung, für die der Kulturkommission der gläserne Showroom der Garage Dünki zur Verfügung gestellt wurde, wird es Festwirtschaften, Attraktionen und volkstümliche Auftritte des Ländlerquartetts Waschächt geben.

Eine Ausstellung für einen Tag

Die von Steiner konzipierte Ausstellung wird vorerst nur an diesem Sonntag zu sehen sein. «Danach räumen wir sie wieder ab», sagt Spiegel, der die Schau gestaltet hat. Ab Frühjahr soll sie dann im Neftenbacher Ortsmuseum gezeigt werden. «Die Texte auf den 14 grossen Schautafelnwurden grösstenteils vom Töss­allmender Einwohner Hugo Singer recherchiert und verfasst.»

Die Geschichte des Quartiers, das vielfältiges Gewerbe- undIndustriequartier samt Freudenhaus sowie idyllisches Einfamilienhausquartier an der Töss zugleich ist, begann vor 200 Jahren. Ursprünglich war die Tössallmend als Weideland genutzt und stellte einen wesentlichen Teil der alten Dreifelderwirtschaft dar. «In der Tössallmend trieben einst die Gemeindebürger ihr Vieh auf die Weide», heisst es auf der Internetseite von Neftenbach. Vor rund 200 Jahren sei diese wenig wertschöpfende Nutzung der Tössallmend dann in­frage gestellt worden. «1817 begann man hier zu bauen», sagt Spiegel.

Mehr soll hier über das Quartier, das heute 488 Personen beherbergt, nicht verraten werden. Die Ausstellung, zu der gegen 1000 Personen erwartet werden, behinhaltet je vier Tafeln über die Besiedlungsgeschichte und die Töss. Weitere Rollups befassen sich mit Gewerbe- und Wohnbauten sowie Bodenschätzen. (dt)