Jetzt will er vom Schreiben leben können

Als Kind hat er selber nie gerne gelesen. Doch Harry Potter änderte das: «Richtig reingezogen hat mich das damals», sagt Marco Rota. In seinem Schreibzimmer in Rickenbach, wo er oft mit Filmmusik im Ohr an seinen Texte feilt, sitzt auf einem der Bücherregale denn auch eine kleine Harry-Potter-Figur und schaut ihm über die Schulter.

Dass auch Rota Menschen mit seinen Worten in eine andere Welt zaubern kann, erkannte ein damaliger Lehrer in der Oberstufe, der die Klasse regelmässig schreiben liess. «Er hat mir für meine Texte immer grosse Komplimente gemacht.» Einmal notierte er: «Irgendwann werde ich in einem Laden ein Buch mit deinem Namen entdecken.»

Rota schöpfte Mut. Einen der Texte von damals verwendete er als Anfang für sein erstes publiziertes Buch im Eigenverlag, damals war Rota 16 Jahre alt. Es war eine Geschichte über die Abenteuer der «Moosburger». Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die real existieren und deren Leiter Rota in der Jungschar Uster war.

«Ich hatte keine Ahnung»

Die Idee, echte Menschen als Vorlage für seine erfundenen Geschichten zu nehmen, hatte er beim deutschen Autor Joachim Masannek abgeschaut. Er hat die Buch- und Filmreihe «Die wilden Kerle» erschaffen. Deren Ausgangspunkt war eine Fussballmannschaft aus Fleisch und Blut. «Das fand ich ein cooles Konzept.» In Rotas Hobbyraum hängt denn auch bis heute noch ein Foto von Masannek und ihm; eine Erinnerung an ein Treffen bei einer Kinopremiere. Zuvor hatte ihm der deutsche Autor für seine ersten Schreibversuche Tipps per E-Mail gegeben. «Ich hatte ja keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt.» Rota schrieb damals einfach drauflos, beim zweiten Band habe er die Geschichte im Vorfeld erstmals geplant. Ein Kurs über das Romanschreiben hat seine Herangehensweise später noch verfeinert.

Über die Moosburger publizierte er vier Bücher und zwei Kurzgeschichten, bevor er sich von den mittlerweile erwachsenen Jugendlichen verabschiedete. 2010 verlieh ihm der Eigenverlag Books on Demand an der Frankfurter Buchmesse den Preis für die beste Website.

«Das bin zu hundert Prozent ich»

Mittlerweile hat Rota zwei weitere Bücher veröffentlicht, beide bei christlichen Verlagen. Eines davon war eine Auftragsarbeit. Der andere Roman, «Cache Hunters», bezeichnet Rota als ersten reinen Rota-Roman. «Das bin zu hundert Prozent ich. Vorher hatte ich mich bei der Struktur stark von Masannek leiten lassen.» Für «Cache Hunters» begleitete er während Jahren Jugendliche aus seiner Jungschar. «Wir waren sicher 20 Mal draussen im Wald und haben Schätze gesucht», erinnert sich Rota.

Dass ein Verlag Geld in seine Geschichte investierte, bestärkte Rota in seiner Entscheidung, vom Schreiben leben zu wollen. Deshalb will der Familienvater und Gute-Laune-Typ nun alles auf die Karte Autor setzen und ein Buch in einem grossen deutschen Kinder- und Jugendbuchverlag publizieren. Seinen Beruf als Redaktor bei Radio Life Channel hat er per Anfang April gekündigt. «Es ist ein sehr grosses Risiko», sagt er. Ohne seine Frau, die 80 Prozent arbeitet, und die Unterstützung von Mutter und Schwiegermutter bei der Kinderbetreuung wäre dieses Wagnis gar nicht möglich. «Meine Frau ist nicht das Mami, das zuhause bleiben will. Wir haben einen Rollentausch vollzogen.»

In der Kirche und im Radio

Seine Laufbahn als Journalist hatte Rota 2012 nach einem Theologiestudium und der Arbeit als Jugendpfarrer in der Evangelisch-methodistischen Kirche (EMK) Uster begonnen. Zuerst gleich als ehrenamtlicher Chefredaktor des «Klecks», der mittlerweile eingestellten Kinderzeitschrift von der EMK und der Heilsarmee. «Ich wollte schon immer vom Schreiben leben. Wusste aber, dass das nicht gleich mit Büchern geht», sagt Rota, der sich die journalistischen Grundlagen durch Online-Kurse aneignete. 2013 begann er bei Radio Life Channel zu arbeiten, später absolvierte er am Medienausbildungszentrum in Luzern eine Diplomausbildung.

Als reine Übergangszeit will er die acht Jahre im Journalismus aber nicht verstanden sehen. «In dieser Zeit habe ich mich ans regelmässige Schreiben gewöhnt und unter Zeitdruck abzuliefern.» Dadurch habe er auch eine gewisse Disziplin entwickelt. Zuhause schreibt er quasi jeden Tag, meist am Abend. Dann setzt er im Schreibzimmer seine Kopfhörer auf, spielt passende Musik ab und verliert sich im Schreibfluss.

Nicht mehr bei einem christlichen Verlag publizieren zu wollen, geschehe nicht aus Undankbarkeit: «Es war ein tolles Sprungbrett», betont Rota. Wenn man aber davon leben möchte, sei man auf höhere Auflagen angewiesen: «Christliche Verlage überleben häufig durch theologische Bücher. Kinderbücher sind eine Nische.»

Keine biblischen Botschaften

Aktuell arbeitet Rota an zwei neuen Büchern für Kinder ab zehn Jahren, diesmal sind die Figuren frei erfunden. «Es ist schwierig, wenn die Figur nicht mehr vor einem steht.» Aber er sei auf einem guten Weg. An Kindern fasziniert ihn «der andere Blick», den sie auf die Welt haben. «Sie haben oft noch dieses magische Denken. Je älter man wird, desto mehr geht das verloren.» Mit diesen beiden Büchern will er bis Ende Jahr von einer Agentur aufgenommen werden, die ihn an einen Verlag vermitteln kann. «Sonst landet mein Manuskript in den Verlagen auf irgendeinem Stapel.»

Befürchtet er, dass der Stempel Christentum ein Nachteil sein könnte? «Nein, es gibt genügend Beispiele von Autoren mit ähnlichen Werdegängen.» In seinen Büchern seien keine biblischen Botschaften platziert. Aber die Geschichten würden jeweils in einem christlichen Umfeld spielen, wie etwa der Jungschar. So heisst zum Beispiel das Baumhaus bei den «Cache Hunters» Arche Noah.

Und natürlich zweifle er immer wieder an seinen Texten. «Aber ich habe gemerkt, das geht eigentlich allen Autoren so. Einfach weitermachen und dem Prozess vertrauen, dann kommt das gut.»