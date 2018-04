Kanton empfiehlt, Kreisel zu umfahren

Ende dieser Woche beginnen die Sanierungsarbeiten an der Rietstrasse, der Verbindungsstrasse der beiden Neftenbacher Ortsteile Riet und Aesch. In der ersten Etappe, die diesen Freitag beginnt, wird der Kreisel in Aesch ausgebaut und neu ein Rad- und Fussweg entlang der Rietstrasse erstellt.

Die Bauarbeiten beginnen am Freitag und dauern bis zum 12. Juli, wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt. Im Zuge der Sanierung der Rietstrasse will der Kanton mit diversen Massnahmen die Verkehrssicherheit erhöhen. Neben dem kombinierten Rad- und Fussweg wird zum Beispiel die Strassenbeleuchtung erneuert.

Die Vorarbeiten wurden letztes Jahr durchgeführt. Die Hauptarbeiten sollen in diesem Jahr in vier Etappen erfolgen. In dieser ersten Etappe, die bis zu den Sommerferien dauert, wird der Verkehr mit einem Lichtsignal einspurig durch den Baustellenbereich geführt.

Während dieser Zeit herrscht für Fahrzeuge, die von Henggart her kommen, ein Linksabbiegeverbot auf die Rietstrasse. Umgekehrt können jene, von Riet her kommend, nicht nach Neftenbach abbiegen.

Warten vor der Ampel

Während der Stosszeiten sei vor den Lichtsignalen mit längeren Wartezeiten zu rechnen, warnt das Tiefbauamt. Dem Durchgangsverkehr wird empfohlen, auf die signalisierte Entlastungsroute Henggart – Lindenhof – Hettlingen – Unterohringen sowie über die Stationsstrasse via Hettlingen und über die Seuzachstrasse via Neftenbach auszuweichen.

Die Buslinie 670 Winterthur–Flaach verkehrt regulär. Es sei jedoch aufgrund der erwarteten Rückstaus vor den Lichtsignalen mit verlängerten Reisezeiten zu rechnen, schreibt der Kanton.

Für Velos und Fussgänger ist die Verbindung zwischen Aesch und Riet entlang der Rietstrasse gewährleistet. Einzig in den Frühlingsferien müssen sie eine Umleitung über Aesch und die Flurwege entlang des Aescherbachs, des Näfbachs und des Chräbsbachs in Kauf nehmen.

www.tba.zh.ch/aesch-riet (Der Landbote)