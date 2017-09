Kaputte Brücke bei Tüfels Chilen wird ersetzt

Eine Wandergruppe ist am Sonntag auf dem Weg von Kollbrunn zu den Tüfels Chilen unterwegs, die 40 Leute wollen in Oberlangenhard einen 60. Geburtstag feiern. Da kracht es plötzlich. Die Brücke gleich unterhalb der Tüfels Chilen bricht unter dem Gewicht von etwa fünf Wanderern ein. Die Leute stürzen einige Meter in die Tiefe. «Wir hatten Glück im Unglück», erzählt Augenzeuge Dominik Landwehr. «Abgesehen von ein paar Kratzern und einem etwas angeknacksten Fuss hat sich niemand verletzt.»

Alle fünf Jahre kontrolliert

Die Brücken auf den kantonalen Wanderwegen werden laut Tiefbauamt alle fünf Jahre durch Fachleute inspiziert. «Diese Inspektion ist eine rein visuelle Zustandsaufnahme», sagt Sprecher Thomas Maag. Der Ersatz von solchen Brücken erfolge aus wirtschaftlichen Gründen erst dann, wenn der Zustand einer Brücke den Ersatz erfordere. Dies werde immer mit den Wanderwegverantwortlichen, den Gemeinden und den involvierten Ämtern abgesprochen.

Wäre eine Metallbrücke im feuchten Gebiet der Tüfels Chilen nicht besser geeignet gewesen als eine Holzkonstruktion? «Aus heutiger Sicht: Ja», sagt Maag. Heute favorisiere man bei einem Ersatz generell Tragkonstruktionen aus Stahl. Weshalb man sich beim Bau der nun eingebrochenen Brücke für einen Holzbau entschieden hat, weiss man beim Tiefbauamt nicht. «Wir verfügen über keine Unterlagen über den damaligen Bau der betroffenen Brücke», sagt Maag.

Wanderweg ist umgeleitet

Die Brücke ist im Moment nicht passierbar. Das Bachtobel ist an dieser Stelle jedoch nur einige Meter tief und lässt sich neben der Unfallstelle auch so passieren. «In der Wandergruppe war auch ein Förster dabei. Er kümmert sich darum, dass die nötigen Schritte eingeleitet werden», sagte Landwehr am Sonntag ihn kennt man in der Region als gelegentlichen Kolumnisten des «Tössthalers» und als früheren Radio-Journalisten. Laut Kanton ist der Abschnitt mittlerweile gesperrt und eine Umleitung signalisiert.

Fachleute des Kantons werden den Schaden nun analysieren und danach mit der Planung der neuen Brücke beginnen. «Wann genau die neue Brücke erstellt ist und der Wanderweg wieder freigegeben werden kann, ist im Moment noch offen», sagt Maag.

Die Tüfels Chilen werden im Moment von einer Pechsträhne heimgesucht: Im Januar ist die Felsnase der eigentümlichen Gesteinsformation abgebrochen, nun hat es die Brücke unterhalb des beliebten Ausflugsziels erwischt. Natürlich könnte man da auf die Idee kommen, der Namenspatron habe seine Hand im Spiel. Dominik Landwehr kommentiert jedenfalls auf seiner Facebook-Seite: «Devils work — bridge collapsed with people walking on it. All are ok tx God.» Auf Deutsch: «Teufelswerk — Brücke mit Wanderern darauf eingebrochen. Alle sind ok, Gott sei Dank.» (gab/bä)