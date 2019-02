Karl's Gassenschau will zurückkehren

Nach einem Gastspiel in Olten will die bekannte Theatergruppe Karl’s kühne Gassenschau (KKG) wieder eine Produktion in der Region Winterthur auf die Beine stellen. Während die Vorbereitungen für ein neues Stück laufen, das auf die Saison 2021/22 geplant ist, habe man die Fühler nach einem neuen Spielgelände ausgestreckt, liess die Truppe gestern verlauten. In Pfungen habe man den idealen Platz gefunden, und zwar in der ehemaligen Lehmgrube im Gebiet Bruni.

Das Gelände liegt verkehrstechnisch ideal in Bahnhofsnähe, zwischen der Bahnstrecke in Richtung Winterthur und der Töss. «Die bisherigen Gespräche mit Kanton, Gemeinde, Grundbesitzer und der Firma Eberhard waren sehr konstruktiv», heisst es in einer Medienmitteilung der Gassenschau.

«Ich bin begeistert»



Seitens der Gemeinde Pfungen freut man sich über das Vorhaben, das noch in der Bewilligungsphase ist. «Ich bin begeistert», sagt Gemeindepräsident Max Rütimann (SVP). Man habe das Projekt Regierungsrat Markus Kägi (SVP) vorgestellt und mit den zuständigen Ämtern besprochen. Die Signale seien positiv.

Auch bei der Firma Eberhard ist man positiv eingestellt. «Da haben wir sicher nicht Nein gesagt», bestätigt Umweltingenieurin Sneha Fischlin.

Karl’s kühne Gassenschau baut ihre aufwendigen, spektakulären Spielstätten immer wieder in der Region Winterthur auf. Die letzten drei Produktionen zeigte die Truppe im Industriegebiet Neuhegi. Jenes Grundstück liegt immer noch brach, steht aber nicht mehr zur Verfügung. Darum zog die Gassenschau Ende 2017 weg nach Olten. (Der Landbote)