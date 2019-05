Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Lindekreisel in Aadorf. Bild: Google StreetView

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Aadorf wurde ein Kind verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt, war ein 38-jähriger Autofahrer kurz nach 13.15 Uhr auf der Châtelstrasse in Richtung Bahnhofstrasse unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen betrat ein achtjähriges Mädchen kurz vor dem Lindekreisel die Strasse. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto. Das Mädchen erlitt dabei mittelschwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Polizei sucht Zeugen

Zur Spurensicherung und Klärung des Unfallhergangs wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme musste die Strasse kurzfristig gesperrt werden.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Aadorf unter Telefon 058 345 22 70 zu melden. (far)