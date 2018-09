Kinder zogen aus, Senioren ziehen ein

Kindergelächter gehörte zum Gebäude an der Unterdorfstrasse 38 wie der Applaus zum Konzertsaal. Denn bis Ende 2015 gingen dort über zehn Jahre lang Kinder ein und aus.

Doch dann wurde es still. Die Kinderkrippe zog um, seitdem stand das Gebäude leer. Die Gemeinde hat es im vergangenen November für 1,71 Millionen Franken verkauft, die Stimmbürger haben dem Geschäft an der Urne zugestimmt.

Die neuen Besitzer, die Einfache Gesellschaft Britto aus Uerikon hat kürzlich die Baubewilligung erhalten. Sie wird das 1875 erbaute Haus abbrechen und ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen und einer Tiefgarage bauen, wie Thomas Gantenbein, Architekt vom Winterthurer Büro square one Architekten sagt.

Gleich ausgerichtet

Laut einer Schutzverfügung muss das neue Haus gleich ausgerichtet sein wie das alte, die Ostfassade gleich gestaltet sein. «Das wird sie», sagt Gantenbein. «Aber etwas moderner.» Auch das Gebäudevolumen des Haupthauses bleibt gleich.

Was heute der angebaute Stall ist, wird neu in anderer Form zu Wohnräumen, Loggias und Terrassen. Aussen sind sie mit Holz verkleidet. Die Eigentumswohnungen werden zwischen zweieinhalb und viereinhalb Zimmer haben, wobei sich die grösste über zwei Etagen erstreckt.

«Die Nachfrage ist gross», sagt Gantenbein. Denn im fortgeschrittenen Alter wollen die Einwohner aus ihren Einfamilienhäusern ausziehen, von denen es in Brütten viele gibt, und in eine behindertengerechte Wohnung einziehen. Zwar ist die Maisonette-Wohnung nicht von Anfang an barrierefrei ausgestaltet, ein Treppenlift liesse sich später aber einbauen, wie der Architekt erklärt.

Die Räume sind dafür breit genug, sodass sich eine ältere Person, die auf einen Rollator angewiesen ist, problemlos darin fortbewegen kann. In der Tiefgarage sind 13 Abstellplätze vorgesehen, zwei weitere stehen Besuchern an der Wergasse zur Verfügung.

Wie viel die Wohnungen kosten werden, ist noch nicht abschliessend bestimmt. Sie werden im mittleren bis oberen Preissegment liegen. Denn der Landpreis ist im steuergünstigen Brütten hoch. Die Besitzer investieren gut sechs Millionen Franken in das Projekt, wobei der Landkauf darin enthalten ist. Im April sollen die Bauarbeiten beginnen, rund ein Jahr später können die ersten Wohnungsbesitzer einziehen.

Erlös für neues Zentrum

Die 1,71 Millionen Franken, welche die Gemeinde für den Verkauf der Liegenschaft erhalten hat, will sie ins knapp 100 Meter entfernte neue Zentrum investieren. Dort sollen weitere Alterswohnungen sowie ein Zentrumsbau entstehen. In Letzteren könnten dereinst ein Lebensmittelladen, ein Bistro oder ein Restaurant einziehen.

