Kirche Eulachtal feiert ihre Gründung

Die Kirchturmschwalben hätten schon davon gezwitschert und die Spatzen pfiffen es auch von den Dächern, verkündet die Kirchenpflege Eulachtal: Am Sonntag, 16. Februar, findet die Gründungsfeier der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Eulachtal statt, die es seit dem 1. Januar 2020 gibt.

Das Fest sei eine Wegmarke auf dem gemeinsamen Pfad, den die drei Kirchgemeinden Elgg, Elsau und Schlatt vor einigen Jahren eingeschlagen haben und nun als Kirchgemeinde Eulachtal weitergehen möchten, heisst es in der Mitteilung. Die Kirchgemeinden hätten sich unterdessen angenähert, sich besser kennengelernt und erste Erfahrungen in der Zusammenarbeit gesammelt.

Drei Orte, ein Programm

Ende 2018 hatten die drei Kirchgemeinden einer Fusion zugestimmt, 2019 segnete die Kirchensynode den Zusammenschluss ab. Im November wählten die Stimmberechtigten eine neue siebenköpfige Kirchenpflege und Verena Wüthrich zu deren Präsidentin.

Gefeiert werden soll nun in allen drei Ursprungsgemeinden: Elgg, Elsau und Schlatt. Es gibt einen Gottesdienst, einen Film, ein Konzert und eine Feuerschalge. Besucherinnen müssen nicht überall teilnehmen, die Programmpunkte können auch unabhängig voneinander besucht werden.

09.30 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Elgg. Grusswort des Kirchenrats, Kirchenchor. 12.15 Uhr: Mittagessen im Kirchgemeindehaus Elsau, alle sind willkommen – keine Voranmeldung nötig. 14 Uhr: «Zwingli» – der Kinofilm in der Kirche Elsau. 17 Uhr: Wort&Musik in der Kirche Schlatt.