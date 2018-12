Kirche beerdigt die Kreuzidee

Seit die evangelische Kirchenpflege Aadorf-Aawangen in ihrer Kirche einen Wandteppich abhängen liess, wird darüber diskutiert, was nun an seiner Stelle an der leeren Wand hängen soll. Die Frage, ob es ein Kreuz sein soll, konnte die Kirchgemeinde nicht einheitlich beantworten. Ein Kreuz passe keineswegs in eine evangelische Kirche und eine leere Wand entspreche dem Reformationsgedanken, wie ihn auch Zwingli formulierte, hiess es einerseits. Das Kreuz sei das Zeichen aller Christen, andererseits.

Gross, klein, an, über, gemalt?

An der Kirchgemeindeversammlung vor einem Jahr diskutierten die Anwesenden auch andere Zeichen, wie beispielsweise ein Chi-Rho, das früher über der Kanzel gehangen hatte. Chi (x) und Rho (p) sind ebenfalls griechische Buchstaben. Sie geben die Laute ch und r wider und sind die Anfangsbuchstaben von Christus. An der diesjährigen Kirchgemeindeversammlung teilte die Kirchenpflege nun mit: Es wird kein Kreuz geben. Die Kirchenvorsteherschaft habe das Thema eingehend und in Zusammenarbeit mit dem Pfarrteam besprochen. Zehn Varianten seien geprüft worden: Ob ein Holzkreuz an der Wand, gross, klein, modern, aufgemalt, mit Beamer projiziert, an oder über Kanzel, keine Lösung habe befriedigen können. Mit dem Resultat, dass das Projekt nicht weiter verfolgt wird. «Ich finde es schade, dass das Kreuz als Symbolik gestorben ist», sagte eine Votantin.

Kirchgemeindepräsident Stefan Kormann informierte die 50 Anwesenden über die Zukunft der Pfarrhäuser. Die Ausgangslage präsentierte sich folgendermassen: Nachdem Pfarrer Steffen Emmelius kürzlich aus dem Pfarrhaus an der Leimackerstrasse 5 in ein Eigenheim umgezogen ist, steht das im Jahr 1972 erbaute Haus leer. Es verfügt über neun Zimmer und rund 1000 Quadratmeter Umschwung. Ein Verkauf, aber wohl eher eine Vermietung für zwei Jahre, steht im Vordergrund. Die Kirchenpflege hat für 20 000 Franken einen Architekturwettbewerb in Auftrag gegeben. 2020 soll dann klarer sein, wie die Verwaltung auch das zweite Pfarrhaus an der Wiesentalstrasse 16 nebst Wohnhaus besser nutzen kann.

Umzonung beantragt

Ein Votant erkundigte sich zum dritten Objekt, dem Regionalzentrum in Aawangen. «Eine Umzonung von der öffentlichen Zone in die Dorfzone haben wir beim Gemeinderat deponiert», sagte Stefan Kormann. Bis es soweit sei, dauere es noch, und er rechne nicht damit, dass die Umzonung eine Vermietung oder einen Verkauf massgeblich erleichtere.

Praktisch keine Wortmeldungen gab es zum Budget 2019, das ein Plus von 28 700 Franken vorsieht. Der Steuerfuss bleibt bei den bisherigen 19 Prozent. In Aawangen wird zudem die letzte Metzgete stattfinden. Veränderte Essensgewohnheiten und konzentrierter Besucherandrang zu früher Abendstunde wurden als Gründe genannt. (Der Landbote)