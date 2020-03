«Könfis» sind auf Postenlauf im Kanton unterwegs, um Punkte zu sammeln

Dieses Wochenende findet zum ersten Mal das «Unterwägs»-Konf-Reisespiel statt. Dabei handelt es sich um ein Spiel, bei dem die Konfirmanden und Konfirmandinnen quer mit Bus und Bahn durch den Kanton Zürich reisen, um verschiedene Posten zum Thema Religion und Kirche zu absolvieren und um Punkte zu sammeln. Dieses Reisespiel ist integriert in den Konfirmationsunterricht, welcher vorgängig zur Konfirmation besucht wird.

Initiantin des Konf-Reisespiels ist Nadine Mittag, Pfarrerin der Kirchgemeinde Hettlingen. Inspiriert wurde sie vom «Kreuz und quer»-Reisespiel, an welchem sie zusammen mit drei Jugendlichen im November 2018 teilnahm. Dieses Reisespiel wurde als Nachwuchsförderung von der reformierten Landeskirche der Deutschschweiz in Zusammenarbeit mit den theologischen Fakultäten Zürich, Basel und Bern ins Leben gerufen und geht im November in die zweite Runde.

Nicht immer nur verstaubt

Begeistert von dem Konzept, wollte sie dieses in ähnlicher Form ihren Konfirmandinnen und Konfirmanden anbieten. «Zu meinen Aufgaben als Pfarrerin gehört auch die regionale Jugendarbeit, und das Spiel ist eine Form davon», sagt Mittag. «Die Jugendlichen sollen neue Inputs erhaltenund den Konf-Unterricht mal anders erleben. Kirche hat viele Gesichter.» Es müsse nicht immer verstaubt sein. Ihr gehe es aber nicht nur darum, dass die Jugendlichen eine interaktive und unterhaltsame Auseinandersetzung mit dem Thema Kirche und Religion hätten: «Ich will die Regionen und ihre Zusammenarbeit stärken. Ich finde es sehr schön, wenn von überallher Ideen einfliessen. Meiner Meinung nach hat das für alle einen Mehrwert.» Mittag fügt an: «Wir wollen als positives Beispiel vorangehen und sagen: Traut euch, Leute!» Mitorganisatorin, Co-Leiterin der Fabrikkirche und Pfarrerin Isabelle Schär hofft, dass der Anlass nicht wegen des Coronavirus abgesagt werden muss: «Am Freitag wird entschieden.»

Um Punkte zu sammeln, schliessen sich die Jugendlichen zu Gruppen à vier bis sechs Spielerinnen und Spielern zusammen und werden von einem jungen Erwachsenen aus den Kirchgemeinden begleitet. Dabei wird nicht nur mit den Posten gepunktet,sondern beispielsweise auch mit der Anzahl Reisekilometer, Selfies mit Kirchen im Hintergrund oder mit einer «Mutprobe»: Dabei müssen die jungen Menschen auf fremde Personen zugehen und sie auf das Thema Kirche und Religion ansprechen. Ziel ist es, in ein Gespräch zu kommen.

Überraschungspreise

Am Abend des Anlasses gibt es dann auch eine Siegerehrung mit Preisen – was sie erwartet, wurde den Jugendlichen noch nicht verraten. «Bei der Siegerehrung gibt es Sandwiches von der Äss-Bar. So ist es nachhaltig», sagt Mittag.

Insgesamt nehmen 15 Reisegruppen am Konf-Reisespiel teil, die aus sechs Kirchengemeinden in und um Winterthur stammen: Hettlingen, Dägerlen, Stadtkirche Winterthur, Veltheim, Winterthur-Seen und Seuzach-Thurtal. Die reformierten Kirchen Töss und Wülflingen und vor allem die Fabrikkirche schicken zwar keine Jugendlichen mit auf die Reise, unterstützen jedoch den Anlass mit Freiwilligen und stellen Infrastruktur bereit.