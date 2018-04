Kügelchen und Tropfen auch für Pferde

Es ist früher Samstagmorgen. Christiane Krüger öffnet den «Blick» und liest den knapp zwanzig Zuhörern die Schlagzeile vor: »Homöopathie hat ihre Grenzen.» Krüger ist anderer Meinung. Für sie gilt: «Die einzige Grenze ist der Anwender.» Krüger ist Tierärztin mit eigener Praxis für klassische Homöopathie für Mensch und Tier im thurgauischen Hüttlingen. In der Reithalle Gmeiwerch in Turbenthal hält sie nun einen Vortrag über Homöopathie bei Pferden. Homöopathie werde in der schweizerischen Pferdeszene zu wenig erwähnt, sagt sie, das wolle sie ändern. Dazu schreibt sie Bücher, etwa den «Praxisleitfaden für Tierhomöopathie» oder das «Handbuch der homöopathischen Pferdeapotheke.»

«Die Homöopathie kann heilen, indem sie die gestörte Lebenskraft reguliert.»Christiane Krüger, Homöopathin

Homöopathie wird oftmals belächelt, wahrscheinlich wegen ihrer nur schwer nachvollziehbaren Wirkungsweise, wie Krüger ausführte: Je mehr eine homöopathische Arznei verdünnt werde, desto stärker wirke sie. Das klinge unlogisch. Tatsächlich aber sei es so, dass man eine Urtinktur schrittweise mit Wasser und Alkohol verdünne und dazwischen schüttle. Das Schütteln verleihe dem Mittel die Kraft, weil die Information der Arznei freigesetzt und auf das Wasser-Alkohol-Gemisch übertragen werde.

Mit Ähnlichem heilen

Bei der schulmedizinischen Behandlung gebe es viele Nebenwirkungen, so Krüger weiter, es handle sich lediglich um eine Symptombekämpfung. «Die Homöopathie hingegen kann heilen, indem sie die gestörte Lebenskraft reguliert.» Und das sei bei Tieren, Menschen und sogar bei Pflanzen möglich. Die Homöopathie, die vor gut 200 Jahren vom deutschen Arzt Samuel Hahnemann begründet wurde, sagt, ein Heilmittel habe dieselbe Heilkraft wie der krankmachende Faktor. Dabei herrsche das Ähnlichkeitsprinzip: Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden.

Arnika bei Prellungen

Arnika dürfte laut der Referentin das bekannteste homöopathische Mittel sein. Es sei die beste Arznei für Pferd und Reiter nach einem schweren Sturz, denn es verhindere Blutergüsse und lindere Prellungen, sagt sie. Bei schlecht heilenden Wunden kommt Ringelblume zur Anwendung, während Johanniskraut bei Nervenschmerzen, Rückenmarksverletzungen oder bei Hirnerschütterungen angewandt wird. Pferde neigen zu Sehnen- und Bänderproblemen, weshalb laut der Homöopathin Giftsumach oder Gartenraute in keiner Pferdeapotheke fehlen sollten. Dass ein Mittel wirkt, merke man durch die Besserung des Allgemeinzustandes. Wenn das Pferd also aktiver sei oder besser fresse, habe man die richtige Arznei gefunden. Die Dosis müsse daraufhin reduziert werden, so die Referentin.

Krügers Wissen ist begehrt, sie hat viele Fragen zu beantworten. Die energievolle Dame erklärt: «Einmalig ein falsches Mittel zu geben ist nicht schlimm, man kann beim eigenständigen Behandeln eigentlich nichts falsch machen.» Nach fast zweistündigem Vortrag fasst die Tierärztin zusammen: «Wer sich in die Homöopathie vertieft, kann gute Ergebnisse erzielen.» (Landbote)