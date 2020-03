Landbank erweitert ihre Leitung

Der Verwaltungsrat der Zürcher Landbank AG ernennt auf den 1. Mai 2020 Petra Baltensperger und Dario Miro zu Mitgliedern der Bankleitung. Der bisherige Leiter Services, René Sieber (Mitglied der Bankleitung) verlässt die Bank nach sechsjähriger Tätigkeit um sich beruflich neu zu orientieren.

Wie die Landbank schreibt, habe René Sieber seinen Aufgabenbereich sehr erfolgreich weiterentwickelt und das Back-Office der Bank den ständig wachsenden technologischen und regulatorischen Anforderungen angepasst.

Der Verwaltungsrat passt die Organisation den steigenden Anforderungen an. Petra Baltensperger übernimmt die Führung des neu geschaffenen Bereiches Risikomanagement und Dario Miro die Leitung des Bereiches Rechnungswesen und Services. Die Landbank hat den Hauptsitz in Elgg sowie Geschäftsstellen in Elsau, Rickenbach und Neftenbach.