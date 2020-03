Laute Kritiker aber wenig echte Gegner

Mobbing und gefällte Bäume auf dem Pausenplatz, Elterntaxis, Schulwege oder dezentrale Kindergärten – viele Themen wurden am Donnerstagabend an der Versammlung der Schule Elsau-Schlatt angeschnitten.

Doch eigentlich ging es um etwas anderes: um Geld. Genauer gesagt um 740 000 Franken für die Planung eines neuen Schulhauses. Den Kredit sollte die Versammlung bewilligen oder ablehnen, damit die Schulpflege weiss, wie sie weiter verfahren soll. 53 Stimmberechtigte waren gekommen, um den Entscheid zu fällen.

Die Schule braucht dringend mehr Platz. Schon jetzt ist es eng in den Schulhäusern und im Dorf sind mehrere grosse Siedlungen geplant. Deshalb will die Schulpflege in einem Neubau für 7,4 Millionen Franken fünf neue Schulzimmer sowie weitere Nutzflächen erstellen. Der Bau soll zudem um zwei Schulzimmer erweiterbar sein.

«Kein Luxusprojekt»

Die Idee wurde bereits kräftig abgespeckt. Nach einer Machbarkeitsstudie für 190 000 Franken wurde im letzten Sommer mit Gesamtkosten von 13 bis 14 Millionen Franken gerechnet, worin ein Neubau sowie Umbauten an den bestehenden Gebäuden enthalten waren. Doch diese Summe zog viel Kritik auf sich, sodass die Schulbehörde nochmals über die Bücher ging. «Das scheint mir jetzt immer noch im teuren Bereich zu sein», kritisierte ein Stimmbürger am Donnerstagabend.

Er habe sich mal umgeschaut und die Elsauer Pläne mit anderen Gemeinden verglichen. Dabei habe er festgestellt: «Man kann da gross anrichten, wie zum Beispiel Pfungen, oder man kann pragmatisch vorgehen.» Elsau sei mit 1,5 Millionen Franken pro Schulzimmer teuer. Er empfehle der Schulbehörde, sich mal umzuschauen und Varianten zu prüfen.

Die Kosten einfach so aus der Ferne zu vergleichen, sei schwierig, antwortete Schulpfleger Thomas Keller. «Es gibt überall andere Rahmenbedingungen, die man beachten muss.» Und es sei sicher kein Luxusprojekt geplant. Man werde Varianten prüfen, aber dafür brauche die Behörde erst die nötigen Mittel, sprich den Planungskredit.

Auch Thomas Matta, Elsauer Architekt und Stimmbürger, pflichtete der Behörde bei: «Bei einem Eigenheim schaut man auch nicht einfach etwas herum und macht dann ein Budget. Man prüft das eigene Projekt genau.» Er fände es schwierig, wenn man mit einfachen Vergleich Stimmung mache.

Die Behörde verteidigte die Kosten von 1,5 Millionen pro Schulzimmer. «In dieser Summe ist nicht einfach nur ein Zimmer enthalten, sondern auch andere Räume und Flächen, die uns für einen zeitgemässen Unterricht fehlen», sagte Keller. «Und warum sehen wir das in dem Projekt nicht?», fragte ein Stimmbürger. «Es gibt derzeit noch kein Projekt», betonte Schulpräsident Roman Arnold.

Man wolle jetzt kein Raumprogramm vorweg nehmen und etwas definieren, das dann erst bei der konkreten Planung erstellt werde. Diskutiert wurde auch über die Höhe des Planungskredits. «Bei dieser Summe verlassen wir uns auf unsere Beraterfirma», sagte Keller. Diese würde allgemeinen Erfahrungswerten entsprechen.

Geheime Abstimmung

Am Ende der Diskussion wurde ein klares Votum gegen den Kredit gehalten: Das Projekt sei zu teuer und mit der Zustimmung zu diesem Kredit sage man auch schon ja zu den 7,4 Millionen Franken Baukosten, auch wenn man darüber später an der Urne abstimmen werde. Der Neubau sei am falschen Ort geplant, kleine und grosse Schulkinder müssten stärker getrennt werden.

Andere votierten dafür, der Schulpflege das Vertrauen auszusprechen und den Kredit zu genehmigen. Die Behörde mache «super Arbeit» und «wenn wir jetzt Nein sagen, haben wir in zehn Jahren noch kein neues Schulhaus».

Bevor über den Kredit abgestimmt wurde, stellte der Gegner der Vorlage einen Ordnungsantrag: «Weil man als Kritiker schnell zum Querulanten abgestempelt wird, fordere ich eine geheime Abstimmung.» Diese hatte aber keine Chance und wurde mit nur 6 Ja-Stimmen verworfen. Am Ende zeigte sich, dass die Kritiker zwar laut aber deutlich in der Unterzahl waren. Mit 46 Ja-Stimmen wurde der Kredit klar genehmigt.