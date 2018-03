Leben wie auf Grossvaters Ölbildern

Als Claudine Halbheer mit ihren Eltern vor einigen Jahren Portugal bereiste, war sie begeistert von dessen Schönheit. Vieles hatte sie bis dahin persönlich und beruflich erreicht. «Ich war bereit für eine neue Herausforderung.» Nichts hatte vorher darauf hingedeutet, dass sie sich einmal im Süden Portugals niederlassen würde, wo sie heute lebt und ein Hotel betreibt.

«Das war immer mein Jugendtraum.» Als Jugendliche war Halbheer eine begeisterte Reiterin. Sie war Mitglied im Reitverein Andelfingen und danach im Kavallerieverein Winterthur und nahm an lokalen Springkonkurrenzen teil. Später war sie als halbprofessionelle Springreiterin unterwegs.

Wechsel nach Hettlingen

Mitte der 1970er-Jahre war Claudine Halbheer mit ihren Eltern und zwei Geschwistern von Obfelden nach Hettlingen gekommen. Sie besuchte hier die Schulen und liess sich danach in Winterthur zur Damenschneiderin ausbilden. «Ich wollte Handarbeitslehrerin werden, wie meine Mutter», erinnert sie sich. Doch weil sich dies nicht mit dem Reitsport vereinbaren liess, entschied sie sich für eine kaufmännische Lehre.

Anfangs 30 beendete die Hettingerin ihre sportliche Karriere. Priorität sollte von nun an der Beruf haben. Halbheer bildete sich weiter. Schliesslich war sie in verschiedenen mittelständischen Unternehmen als Personalleiterin tätig. «Doch diesen Job wollte ich nicht bis zur Pensionierung machen», sagt sie.

Als sie auf die 50 zugegangen sei, habe sie ernsthaft darüber nachzudenken begonnen, wie und wo sie ihren Jugendtraum, ein Gästehaus an einem schönen Ort, verwirklichen könnte. Die Ölbilder mit südländischen Motiven, die ihr Grossvater malte, hatten sie inspiriert. «Doch Land und Leute und das Klima mussten auch stimmen.»

Ende 2014 sind die Würfel gefallen. Halbheer entschied sich, in der Algarve eine 200-jährige Quinta, also einen Bauernhof zu erwerben. «Dank der Unterstützung von Freunden und Familie konnte die Finanzierung sichergestellt werden», erzählt sie. Mit viel Liebe zum Detail «und zeitgemässem Komfort» restaurierten die Schweizerin und ihr Team daraufhin das Anwesen in landestypischer Architektur.

Die alten Möbel wurden in Handarbeit wieder hergestellt. Sogar die alte pedalbetriebene Nähmaschine fand wieder ein Plätzchen – in einem Badezimmer.

Ölbilder in Gästezimmern

Nach Überwindung unzähliger administrativer Hürden konnte die Schweizerin vor zwei Jahren ihr Hotel mit dem Namen Retiro da Janela eröffnen. Von Booking.com wurde es mit 9.6 Punkten von maximal 10 Punkten bewertet. Es liegt fünf Kilometer von der Küste und 20 Minuten vom Flughafen Faro entfernt.

Oft werde sie gefragt, weshalb sie keine Pferde mehr habe. «Alles im Leben hat seine Zeit», antworte sie dann. Die Ölbilder ihres Grossvaters hängen jetzt in den Gästezimmern.

