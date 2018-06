Lebenshilfe aus dem Tösstal

Vom Zusammensein

Schon der Buchtitel «Gelingende Beziehungen» deutet an, worum es bei der Transformativen Kommunikation geht. Die Transformative Kommunikation will helfen, Missverständnisse oder Konflikte zu vermeiden, der Untertitel «Ein Weg zur Selbsterkenntnis» deutet an, wie. Mittels praktischer Übungen und Werkzeuge hilft die Methode, Beziehungen zu sich selber und zu anderen bewusst, ehrlich und erfüllt zu gestalten und zu leben. Der Autor, David B. Wolf, ist Kommunikationsexperte und Gründer des Satvatove-Instituts; er lebt und arbeitet in Florida.



Gelingende Beziehungen: David B. Wolf, Verlag Buchschmide,

Rikon i. T.; 225 S., 34 Fr.



www.buchschmide.ch