Lebensrettende Stromstösse

In der Schweiz sind jedes Jahr etwa 8000 Personen von einem Herz-Kreislauf-Stillstand betroffen. «Mit jeder Minute, die ungenutzt verstreicht, verringert sich die Überlebenschance um zehn Prozent», sagt Stefanie Oehler, Bereichsleiterin Prävention bei der Schweizerischen Herzstiftung. «Daher wäre es sehr wichtig, dass möglichst viele Laien wissen, was im Notfall zu tun ist.»

Ein wichtiges, lebensrettendes Hilfsmittel sind in diesem Zusammenhang die sogenannten Defibrillatoren, welche auch von Laien bedient werden können. Durch dieses medizinische Gerät kann mittels Stromstössen die normale Herzaktivität wieder hergestellt werden.

24 Stunden einsatzbereit

«Die Schweizerische Herzstiftung erachtet es als ausserordentlich wichtig, dass es in jeder Gemeinde genügend öffentlich zugängliche Defibrillatoren gibt», sagt Oehler. «Idealerweise sollten die Geräte 24 Stunden lang, also jederzeit, zugänglich sein.» Dass solche Geräte, wie bisher in der Gemeinde Rickenbach, nur zu bestimmten Tageszeiten greifbar sind, erachtet man bei der Herzstiftung als nicht besonders sinnvoll.

Auch mehrere Gemeinden in der Region finden, dass ein Defibrillator ganz grundsätzlich Tag und Nacht für Notfälle zur Verfügung stehen sollte. Zudem könne ein Defibrillator ja auch von Laien gut bedient werden. «Ängste vor der Anwendung des Geräts braucht niemand zu haben», heisst es beim Samariterverein Weisslingen. «Sofort nach dem Einschalten leitet der ‹Defi› mittels Sprachansagen Schritt für Schritt durch das Notfallszenario des Herz-Kreislauf-Stillstandes.»

Von Vandalen verschont

Die Gemeinde Weisslingen verfügt seit gut fünf Jahren über fünf öffentlich zugängliche Defibrillatoren, davon sind vier während 24 Stunden verfügbar. «Bis jetzt sind die Geräte von Vandalen verschont geblieben», sagt Gemeindepräsident Andrea Conzett. «Die Defibrillatoren scheinen offenbar selbst für diese Menschen tabu zu sein.» Zwar seien die Geräte bis jetzt noch nie zum Einsatz gekommen. «Aber selbst wenn in den nächsten Jahren auch nur einem einzigen Menschen das Leben gerettet werden kann, hat sich die Anschaffung der Defibrillatoren bereits mehr als gelohnt.» Ganz ähnlich klingt es auch aus anderen Gemeinden. Zudem: Vandalenakte hat man dort ebenfalls keine registriert.

Neben Weisslingen gibt es beispielsweise auch in Neftenbach und sogar in der kleinen Gemeinde Volken Defibrillatoren, die Tag und Nacht verfügbar sind. In allen diesen Gemeinden wurde nach der Installation der Geräte das gesamte Gemeindepersonal entsprechend geschult. Lokale Samaritervereine bieten zudem regelmässig Schulungen zur Handhabung der Defibrillatoren an.

Laien sollen sich schulen lassen

Stefanie Oehler von der Herzstiftung ist denn auch überzeugt: «Mindestens so wichtig wie das Vorhandensein von öffentlich zugänglichen Defibrillatoren ist eine möglichst grosse Zahl an geschulten Laien-Rettern, die bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand optimal reagieren und die Zeit überbrücken, bis der Rettungsdienst eintrifft.» (Der Landbote)