Lieferwagenfahrer bei Unfall verletzt

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A7 bei Gachnang musste am Montagmorgen ein Lieferwagenfahrer ins Spital gebracht werden.

Kurz nach 6.45 Uhr war der 26-Jährige mit seinem Lieferwagen auf der A7 in Fahrtrichtung Kreuzlingen unterwegs. Auf Höhe Gachnang verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der rechten Leitplanke und durchbrach den Wildzaun, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Der Lieferwagen überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Wiesland auf der Seite liegend zum Stillstand.

Beim Unfall wurde der Lieferwagenfahrer mittelschwer verletzt, heisst es in der Mitteilung weiter. Er konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und wurde durch Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von rund 30 Metern, der Wildzaun auf einer Länge von rund 60 Metern beschädigt. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Autobahneinrichtung beläuft sich auf einige zehntausend Franken.

Zur Fahrbahnreinigung musste der Nationalstrassenunterhalt aufgeboten werden. Da Motoröl in angrenzendes Wiesland austrat, wurde Erdreich im Auftrag des Amts für Umwelt abgetragen. Während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. (far)